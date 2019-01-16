2019-01-16T12:23:00+03:00
Общество

В поселке под Тюменью управляющая компания пригрозила жильцам коллекторами

Жители пятиэтажки умудрились задолжать четыре миллиона рублей за коммунальные услуги
Лидия Шумкова
Поделиться:
Управляющая компания пригрозила жителям «сторонними людьми», которые помогут взыскать долги. Фото из группы "ЧС Тюмень" в ВКУправляющая компания пригрозила жителям «сторонними людьми», которые помогут взыскать долги. Фото из группы "ЧС Тюмень" в ВК
Изменить размер текста:

Жильцы пятиэтажки в поселке Новотарманском Тюменского района накопили коммунальных долгов на более чем 4 миллиона рублей. Во всяком случае такая сумма фигурирует в объявлении, которое управляющая компания повесила у подъезда жилого дома 52 по улице Центральной. В связи с такой крупной задолженностью жителям пригрозили привлечь «сторонних людей», по всей видимости, коллекторов, которые помогут взыскать долги.

Пост с возмущениями относительно действий управляющей компании появился на днях в паблике «ЧС Тюмень» в социальных сетях. Автор поста заявил, что «цены на ЖКХ поднимают, а услуги на нуле».

- Ничего у нас лучше не становится, в квартире холодно, вода из крана непонятно какая. Вонючая, желтая, напора практически нет! Чем больше пишем, тем хуже, - написано в посте, а в доказательство приложены фотографии с водой.

Жители дома, в свою очередь, жалуются на плохое качество воды. Фото из группы "ЧС Тюмень" в ВК

Жители дома, в свою очередь, жалуются на плохое качество воды. Фото из группы "ЧС Тюмень" в ВК

Участники группы в комментариях высказали сомнения, что жители дома смогли бы накопить столько долгов. Один из пользователей Сергей Б. утверждает, что знает этот дом, и «если даже со всех комнат собрать по 100 тысяч рублей, то там не будет 4 ляма, как нарисовано в обьяве». В то же время многие встали на сторону управляющей компании.

- С такой задолженностью из своих карманов УК должна брать деньги на содержание дома? 4 млн за ваш дом ресурсникам УК перечислила в срок, а ваши соседи пользуются всем, но не платят. Мне жалко УК в этой ситуации, - написала Елена У.

А Лидия Н. удивилась, сколько же лет нужно не оплачивать услуги, чтобы такую задолженность накопить, и добавила, что еще остается делать управляющей компании с такими должниками, как не коллекторов привлечь.

По данным портала «Реформа ЖКХ», кирпичный пятиэтажный дом был построен еще в 1970 году и имеет общую площадь всех помещений 3429.76 квадратных метров. В нем 158 жилых помещений и одно нежилое. Он с 2007 года находится под управлением УК «Новотарманское ПЖЭРП».

«Комсомольская правда – Тюмень» связалась с управляющей компанией, где уточнила, соответствует ли сумма долга, указанная в объявлении, действительности.

- Это один из самых проблемных домов у нас. Там живут, в основном, не хозяева, а квартиросъемщики. И долг копился не один год. Вообще у нас большая проблема по работе с должниками. Сейчас уже и в суды подаем, и на контроле в прокуратуре, и в районе находимся, каждую неделю отчитываемся за должников, проводим комиссии, отправляем информацию по решениям суда в кредитные организации, но увы, - прокомментировали в Новотарманском ПЖЭРП.

Там также отметили, что из-за долгов жителей предприятие не может током рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями за газ, свет, воду.

- Чтобы услуги хорошие получать, платить нужно. А то у нас жалуются, что вода плохого качества, а как можно обеспечить качество без денег? Если бы нам все платили, мы бы могли лишний раз купить песок на водозаборе и промыть систему, наняв бригаду, и текущий ремонт в подъездах провести. Проблема вековая, в основном, платят пенсионеры – получили пенсию, тут же пошли платить, есть на хлеб или нет, но человек знает, что надо платить. А молодежь работающая, которая на «мерседесах» ездит, живет не в бедности (мы ж в поселке живем, всех знаем), не хочет платить и все тут, - посетовали в управляющей компании.

Кстати, по информации портала «Реформа ЖКХ», в доме в 2019 году планируется провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе водоснабжения и водоотведения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 2
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, подкаст]
Новости 24
В Тюмени заканчивается обустройство Крещенских купален
Елена Вяльбе: Тюмень зарекомендовала себя как площадка подготовки российских спортсменов
Свыше 70 спортсменов выступят на чемпионате по ушу в Тюмени
В Тюмени будут судить автоледи за ДТП, в котором пострадала кондуктор автобуса
Тюменскую область за 2018 год посетили свыше 2,4 млн туристов
Дома старой заречной части Тюмени осталась без воды из-за строительных работ
В Тюменской области зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ
Главный финансист Тюменской области покинула пост
Тюменцы примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»
Крупный тюменский завод погасил многомиллионные долги по зарплате
Погода в Тюмени 16 января: возможен небольшой снег
Почти 300 тысяч тюменских пенсионеров с 1 января стали получать повышенную пенсию
Андрей Артюхов: Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом
Тоболяк возместил моральный вред байкеру, чтобы уехать в отпуск
Пригрели и прогорели: гость оставил хозяев без денег, банковских карт и одежды
Тюменка пожаловалась в соцсетях на охранника ДК, который выгнал людей из тамбура на мороз
Тюменских педагогов профобразования будут учить работе с инвалидами
Самба на мусоре: барабанщики Тюмени исполнят музыку хлама
В школе Ишима во время занятий с потолка обрушилась штукатурка
Пьяные тюменцы пытались похитить около 250 кг строительных лесов
В центре Тюмени заработал еще один бесплатный каток
На рынке труда тюменцы не ждут хороших перемен
Агентство по страхованию вкладов: БИНБАНК присоединен к «ФК Открытие»
Купила за 150, продала за 20: в Тобольске поймали странную мошенницу
Тюменец рассек голову нелюбимому соседу доской
Тюменские педагоги учатся мыслить как Леонардо да Винчи
После лечения в Болгарии пожилая тюменка попала на операционный стол
В Тюмени запретили разворот на перекрестке улиц Гранитной и Лунева
Мам Тюмени приглашают на обменник игрушек и развивающих материалов