Ишимкская школа, где обрушился потолок, стояла в очереди на ремонт

В школе №12 города Ишима Тюменской области, где накануне, 14 января, обрушились фрагменты потолка со штукатуркой, уроки идут в обычном режиме. За тем лишь исключением, что обучение ведется только на двух этаж – первом и втором. Третий этаж, где и произошел обвал, закрыт для всех учащихся.

Хроника ЧП

Чрезвычайное происшествие в школе произошло накануне, 14 января. В момент обрушения в здании находились учащиеся и преподаватели – уроки шли полным ходом. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, хотя случилось все в корпусе, где располагается начальная школа и на переменах всегда много бегающей ребятни.

В настоящее время, занятия с третьего этажа, где произошел обвал фрагментов потолка, перенесены на первый и второй. Все занятия проходят в обычном режиме.

Специальная комиссия

Вместе с тем, родители учащихся, а также местные жители обеспокоены произошедшим. Общественность опасается, что ситуация может повториться. Здание, построенное еще в 1959 году, давно нуждается в капитальном ремонте. По словам родителей учащихся, данный вопрос поднимается с 2017 года.

- Сразу после обрушения штукатурки была создана комиссия, в которую вошли родители, представители двух департаментов: ЖКХ и социальных вопросов, проектной организации и МЧС. Проанализировав ситуацию было принято решение о вскрытии и расчеканке швов между плитами, чтобы избежать повторного отслоения, - сообщила «Комсомольской правде – Тюмень» пресс-секретарь администрации Ишима Анна Знаменщикова.

По ее словам, сегодня рано утром уже состоялась первая встреча с родительской общественностью в департаменте по социальным вопросам. В ходе нее было решено провести большую встречу с главой города Федором Шишкиным, чтобы каждый житель смог задать волнующие вопросы и услышать о действиях городских властей напрямую.

- Родители взволнованы, это понятно. Наша задача успокоить их, предоставив объективную информацию. Большое собрание пройдет сегодня вечером, в главном корпусе школы, - добавили в пресс-службе администрации города.

По плану ремонт

Известно, что Ишимская школа №12 уже была в очереди на ремонт. В 2018 году по учебному заведению была разработана проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы.

В декабре городские власти направили заявку на выделение средств в Главное управление строительства Тюменской области. Положительное решение о направлении денег уже принято. В ближайшее время будет объявлен аукцион на проведение работ, после чего учебное заведение поставят на ремонт.

СПРАВКА КП

Здание начальной школы №12 в Ишиме построено в 1959 году. Оно возводилось под интернат, но в последствие было переоборудовано под школу. Сейчас строение нуждается в капитальном ремонте.