Тюмецы участвуют в полуфинале конкурса управленцев “Лидеры России”

В Екатеринбурге проходит полуфинал конкурса управленцев “Лидеры России”. Тюменскую область представляют 42 человека - это молодые профессионалы из Тюмени и Тобольска.

Изначально на полуфинал были приглашены 56 тюменцев. Первый день, 18 января, начался для участников конкурса с компьютерного теста. Он проводился для подтверждения результатов дистанционного тестирования. По итогам сформировался итоговый список полуфиналистов - 253 участника.

В числе участников полуфинала конкурса председатель комитета по инновациям департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин, депутат Тюменской областной Думы Глеб Турбин.

- Задача конкурса - отобрать сильную команду страны. Многие из вас уже состоялись в качестве управленцев крупных промышелнных предприятий, органов власти муниципального и регионального уровня. Рассчитываю, что по итогам конкурса участники будут еще более востребованы не только на своих территориях, но и в других субъектах Российской Федерации, - отметил в своем приветственном слове к участникам полномочный прдеставитель президента РФ в УФО Николай Цуканов.

В рамках конкурса участников ждут оценочные мероприятия полуфинала. Им предстоит решать реальные бизнес-кейсы, принимать управленческие решения, остаивать свою точку зрения. Результаты станут известны 21 января.

Всего на полуфинал в УрФО были приглашены 315 человек, в том числе из Свердловской области — 113 участников, из Челябинской области — 68, из Тюменской области — 56, из Ханты-Мансийского АО – Югры — 48, из Ямало-Ненецкого АО — 24, из Курганской области — 6. На старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок от представителей УрФО.