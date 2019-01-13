Антон Шипулин вступился за тюменского биатлониста Александра Логинова после критики Фуркада

Кто бы мог подумать, что победа 26-летнего тюменского биатлониста, уроженца Саратова Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира по биатлону-2019 в немецком Оберхофе обернётся настоящим скандалом. «Огромное спасибо» (сарказм) за это стоит сказать французскому биатлонисту Мартену Фуркаду, который назвал «позором» победу Саши на соревнованиях.

В своём интервью телеканалу TV2 Sport острый на язычок Фуркад раскритиковал тюменца в пух и прах. Видите ли, не уважает его за допинговое прошлое, за которое тот отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

- Я уважаю тот факт, что он участвует в соревнованиях, но я не уважаю его. Мы отнеслись к нему слишком по-доброму, его поддерживали болельщики, но надо быть справедливым. Он не был добр к нам. Он сегодня победил, он сильнее, чем был раньше. Логинов должен извиниться и объясниться перед биатлонистами. Он проходит мимо нас, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его, - отрезал француз.

Мартен ФуркадФото: Алексей КОСЕНЧУК

Критика, обрушившаяся на воспитанника Тюменского центра спортивной подготовки, не смогла пройти незамеченной ни в СМИ, ни в спортивном сообществе, ни мимо самого Александра. После своей победы 11 января, на пресс-конференции с журналистами, Логинов подчеркнул, что готов лицом к лицу поговорить со спортсменами и завоевать уважение других биатлонистов.

- Я говорил о том, что готов на любой диалог с любым спортсменом без проблем. Поговорю и с Мартеном тет-а тет, мы должны обсудить наши вопросы лично, - отметил Логинов.

На пресс-конференции. Фото: https://vk.com/alexander__loginov

Не мог обойти стороной «коллегу по цеху» и завершивший карьеру Антон Шипулин. Тюменский биатлонист пожелал новоиспечённому земляку (Саша переехал в Тюмень из Саратова, - прим. ред.) справиться с критикой и принять то, в «какой спортивно-политической ситуации мы находимся».

– Александр уже прошёл огонь и воду, и я уверен, что он справится с критикой. Думаю, у него уже выработался иммунитет к происходящему. Его задача — бегать, выступать и радовать болельщиков. Надеюсь, рано или поздно всё это закончится. Логинову надо показывать результаты. Ещё пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше. Лучший совет — работать и не обращать внимания на людей, которые не только выполняют свою спортивную работу, но и начинают политические игры. Всегда считал, что биатлонист приезжает на соревнования бегать. Политикой пусть занимаются функционеры.

Церемония награждения. Фото: https://vk.com/alexander__loginov

В защиту спортсмена выступил и председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский. Он заметил, что карьера Саши сложилась не так, как должна была. Спортсмен пережил дисквалификацию, был отрезан от большого спорта и в какой-то степени некоторыми считался «нерукопожатным».

- Логинову пришлось пробиваться обратно наверх благодаря своей нереальной силе воли. И сегодня, благодаря характеру Саши, на пьедестале почёта Йоханнес Бё и Себастьян Самуэльссон жали ему руку, поздравляя с заслуженной победой. Он с юношеских лет никогда не отсиживался и всегда шёл вперёд. Он – боец. – отметил Кугаевский.

Тюменский Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий (ЦСП72), где тренируется Логинов, пока не прокомментировали скандал с Фуркадом только поздравили «нашу гордость» с золотом.

- Это первая победа в карьере Александра на этапах Кубка мира и уверенное 2 место в общем зачете. Гордимся тобой, Саша!

После спринта. Фото: https://vk.com/alexander__loginov

Отказались от комментариев и представители группы «Вконтакте» Александра Логинова.

- Александр, как вы понимаете, сейчас готовится к гонке. Слишком много уже разговоров о том, что было давно. На данный момент главная цель Александра - успех на международных соревнованиях путем многочисленных тренировок на трассе, стрельбище и у себя в голове. Комментариев, помимо тех, которые уже есть, не будет, - отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» представитель группы Диана Гусева.

«Комсомольская правда – Тюмень» следит за развитием событий, официальные комментарии от ЦСП72 ожидаются.

Напомним, 11 января Александр Логинов выиграл первую гонку 2019 года - спринт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Чистая стрельба и хороший ход с внушительным опережением в 25 сек. Помогли опередить норвежца Йоханнеса Бё, лидера общего зачета Кубка мира. На третьем месте оказался швед Себастьян Самуэльсон, с отставанием в 36,8 секунд. Мартен Фуркад оказался на седьмом месте.

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