2019-01-13T10:50:15+03:00
Общество

В Тюменском районе открылся семейный центр «Высота»

У маленьких жителей территории появилась дополнительная возможность раннего развития
Светлана БОРИСОВА
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Фото: https://vk.com/my_vysotaФото: https://vk.com/my_vysota
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Семейный центр «Высота» открылся в селе Каскара Тюменского района в канун Нового года. Теперь у маленьких жителей территории появилась дополнительная возможность раннего развития, у взрослых – шанс проявить свои творческие способности и провести

время с пользой.

Первый и пока единственный на территории семейный центр расположен у местной школы. Организация – дело рук психолога Ольги Ивановой и журналистки Натальи Баталовой. В 2016 году инициативные предприниматели прошли школу социального предпринимательства.

- Все началось с желания заниматься любимым делом, - рассказывает Ольга Иванова. -Проект изначально приобрел социальную направленность. Здесь проводятся и бесплатные мастер-классы, пробные занятия, планируется запуск необычных проектов. Один из них - «От мамы с любовью»- направлен на самореализацию мам-рукодельниц. Проект планируется запустить в первые месяцы наступившего года. К работе в центре привлечены специалисты разных профилей.

Здесь проводятся занятия для детей по развитию познавательных способностей, скорочтению, каллиграфии, электронике, легоконструированию, программированию и логоритмике. В центре ведется подготовка к школе, есть «Школа этикета», «Школа экспериментов». Для самых маленьких (с девяти месяцев) работает группа раннего развития, для детей с двух лет открыт мини-сад.

Взрослых и детей приглашают в фото-клуб, мультистудию и на танцы. Занятие по интересу, как говорится, найдется для каждого.

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