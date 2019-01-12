Тюменцев приглашают на просмотр научно-фантастического фильма «Из машины»

12 февраля тюменцев приглашают на просмотр британского научно-фантастического фильма «Из машины» в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Кинокартина, написанная и срежиссированная Алексом Гарлендом, получила 23 награды на кинофестивалях и кинопремиях, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Начало в 18:30.

На встрече тюменцы не только посмотрят фильм, но и познакомятся с историей создания картины и смысловыми акцентами, на которые необходимо обратить внимание. После просмотра гостей ждет обсуждение с приглашенным экспертом. Кроме того, участники смогут поделиться своими впечатлениями и высказать мнение о киноленте. А 22 февраля в мультицентре пройдет интеллектуальный квиз «Киномания» для знатоков фильмов всех жанров. Вход на мероприятия свободный, но необходима предварительная регистрация на сервисе TMN-ID. Возрастное ограничение: 16+.

Справка «КП»

«Из машины» — интригующая научно-фантастическая кинолента 2015 года об эксперименте, в котором принимает участие молодой программист Калеб. Ему предстоит протестировать женщину-робота и определить, обладает ли самосознанием первый в мире искусственный интеллект. Фильм получил положительные отзывы критиков: на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 92 % на основе 221 рецензии со средним баллом 8 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 78 из 100 на основе 42 рецензий критиков, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».