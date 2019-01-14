2019-01-14T09:32:30+03:00
Происшествия

В тюменском аэропорту задымился двигатель пассажирского самолёта, летевшего в Ханты-Мансийск

46 пассажиров эвакуировали, никто не пострадал
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
В тюменском аэропорту задымился двигатель пассажирского самолёта, летевшего в Ханты-МансийскВ тюменском аэропорту задымился двигатель пассажирского самолёта, летевшего в Ханты-МансийскФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Очередное авиатранспортное происшествие произошло сегодня утром, 14 января – на этот раз в тюменском аэропорту Рощино. По предварительным данным, около 6.50 утра по местному времени при запуске двигателей в аэропорту Тюмени задымился правый двигатель пассажирского самолёта АТР-72 авиакомпании UTair, который выполнял рейс по маршруту «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, в настоящее время по факту ЧП организована доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас спецслужбы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что на борту воздушного судна находилось 46 пассажиров, никто из них не пострадал. Авиакомпания заменила самолет, и пассажиры вылетели в Ханты-Мансийск в 8 часов 30 минут с полуторачасовой задержкой.

Напомним, 13 января произошло несколько ЧП с самолётами. Рано утром пассажирский самолёт сообщением «СургутМахачкала» экстренно вернулся в аэропорт вылета. Позже в московском аэропорту Шереметьево самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, хотя качество взлётной полосы было высоким. В Перми экстренную посадку совершил самолёт сообщением «ИркутскМосква», а рейс «Уфа – Москва» дважды приземлялся в Екатеринбурге из-за плохой погоды.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Правда или фейк: в соцсетях Тюмени появилось фото мужчины-"мамонтенка"
Лед катка в Ишиме украсили картиной с Жар-птицей
Тюменский ледолаз двумя медалями открыл выступления на Кубке мира
Сильнейшие сноубордисты России устроят в Тюмени «Битву на Туре»
Тюменец выиграл бронзу на Кубке Мира по лыжным гонкам
У тюменского малыша дома взорвался игрушечный робот
Александр Моор поздравил российских биатлонистов с золотыми медалями на Кубке мира в Германии
Погода 14 января в Тюмени: штормовое предупреждение
Потоп на улице Ямской в Тюмени уже начали устранять
Дорога на Доме Обороны в Тюмени превратилась в реку
Космос станет основной темой регионального этапа фестиваля «РобоФест Тюмень-2019»
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
Тюменская областная ассоциация организаторов отдыха поделилась планами на 2019 год
На тюменской ферме за коровами будут следить онлайн
Тюменские аграрии готовятся к посевной
В Тюменской области растёт объём сельскохозяйственного производства
Деревня Паренкина Тюменского района превратилась в «Городом мастеров»
В 2019 году в Тюменской области готовятся к внедрению «реабилитационные центры на дому»
Ишимский музей им. Петра Ершова раскрыл тайны о выставках в 2019 году
Школьники Тюменского района станут участниками областной олимпиады
Тюменская область сохраняет и развивает традиции отечественной психиатрии
Погода в Тюмени 13 января: грядёт потепление