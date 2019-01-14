В тюменском аэропорту задымился двигатель пассажирского самолёта, летевшего в Ханты-Мансийск

Очередное авиатранспортное происшествие произошло сегодня утром, 14 января – на этот раз в тюменском аэропорту Рощино. По предварительным данным, около 6.50 утра по местному времени при запуске двигателей в аэропорту Тюмени задымился правый двигатель пассажирского самолёта АТР-72 авиакомпании UTair, который выполнял рейс по маршруту «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, в настоящее время по факту ЧП организована доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас спецслужбы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что на борту воздушного судна находилось 46 пассажиров, никто из них не пострадал. Авиакомпания заменила самолет, и пассажиры вылетели в Ханты-Мансийск в 8 часов 30 минут с полуторачасовой задержкой.

Напомним, 13 января произошло несколько ЧП с самолётами. Рано утром пассажирский самолёт сообщением «Сургут – Махачкала» экстренно вернулся в аэропорт вылета. Позже в московском аэропорту Шереметьево самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, хотя качество взлётной полосы было высоким. В Перми экстренную посадку совершил самолёт сообщением «Иркутск – Москва», а рейс «Уфа – Москва» дважды приземлялся в Екатеринбурге из-за плохой погоды.