Тюменские власти объяснили, почему выгоднее «мусорить» квадратному метру, а не человеку

Жители многоквартирных домов в Тюмени уже несколько лет платят за вывоз мусора из расчета за квадратный метр. Эта услуга в квитанции называлась «бытовые отходы». Однако с 2019 года подход изменился и услугу перевели в раздел коммунальных. Тюменцы все также будут платить с квадратного метра, но у многих начали возникать вопросы, откуда взялся тариф и почему «мусорит» квадратный метр, а не человек.

ИНИЦИАТИВА

Волна высказываний, жалоб в соцсетях, обращений в органы власти и к общественникам стала поводом для того, чтобы Общественная палата города Тюмени инициировала встречу жителей и представителей органов власти Тюмени и Тюменской области. И власть оперативно пошла на контакт – накануне, 10 января состоялась двухчасовая дискуссия, где все желающие могли озвучить те или иные проблемы в «мусорной реформе» и высказать свои предложения.

Участников встречи волновала и участь садоводов, и одиноких пенсионеров, которые живут в больших квартирах, а также многодетных семей, проживающих в просторных частных домах. Остро встал вопрос с контейнерами для пластика, которые стояли в некоторых дворах города, а теперь их убирают, поскольку весь мусор будет отправляться на мусоросортировочный завод.

По словам Ольги Загвязинской, председателя Общественной палаты Тюмени, состоявшийся разговор был полезен с точки зрения общения «человек – власть». Он позволил чиновникам услышать мнение людей, почувствовать их настроение.

- Мы услышали несколько десятков очень важных моментов. Все их мы в общественной палате обобщим, составим протокол, создадим рабочую группу – в нее, кстати, на данный момент записалось 28 человек, но, думаю, желающих будет больше. Главные вопросы мы адресуем Вячеславу Вахрину, заместителю губернатора, который курирует это направление, - прокомментировала она.

Действительно, по итогам встречи было решено создать рабочую группу из участников встречи, таким образом, они попытаются конструктивно решить озвученные проблемы.

- Самое главное, чтобы в этой группе каждый мог принести пользу. Нам нужно промониторить другие регионы, посмотреть ситуацию в стране и попытаться все-таки наши вопросы, прозвучавшие сегодня, обобщить и донести до руководителя региона, - добавила Ольга Загвязинская.

ОФИЦИАЛЬНО

Почему же все-таки власти региона выбрали такой подход – рассчитывать плату за коммунальную услугу с квадратного метра? Как объяснил Евгений Карташков, директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, на это повлияло несколько факторов.

Во-первых, он отметил, что цифра 5,04 рубля, а именно столько теперь должен платить каждый житель Тюмени с квадратного метра, сложилась из двух составляющих - тарифа для регионального оператора и норматива. В тариф заложены траты на услуги перевозчиков, учитывается также работа мусоросортировочного завода, услуга захоронения на полигонах. Так вот, этот тариф у регионального оператора в Тюмени составляет с 1 января 2019 года 6 тысяч рублей 27 копеек с НДС за тонну. Вторая составляющая – норматив накопления. Он был определен путем замеров в течение всего 2018 года.

- Эти замеры в Тюменской области мы провели и получили две цифры, которые исходя из установленного тарифа можно было бы применять – это либо 150 рублей с человека, либо 5,04 рублей с квадратного метра жилого помещения. Как мы подошли к тому, какую единицу применять? Во-первых, все многоквартирные дома в Тюменской области в предыдущие годы платили с квадратного метра. А средняя площадь жилого помещения для одного жителя составляет в Тюмени 29 квадратных метров, а в области – 27 квадратных метров. И если сравнивать платеж с человека – 150 рублей, и с квадратного метра – 5,04 рублей, то любой семье, у которой на одного члена семьи приходится не более 30 квадратных метров жилья, выгоднее платить с квадратного метра. Таких семей в Тюменской области 70%, - объяснил Евгений Карташков.

По словам директора департамента тарифной и ценовой политики, в Тюменской области один человек в год накапливает 300 килограммов мусора (или 10 килограммов на квадратный метр жилого помещения). И если разделить это на 12 месяцев, то получиться 25 килограммов в месяц. Умножение их на тариф 6 тысяч за тонну или 6 рублей за килограмм и дает 150 рублей в месяц.

Так тюменские власти объяснили, почему выгоднее «мусорить» квадратному метру, а не человекуФото: Лидия Шумкова

Евгений Карташков также отметил, что поскольку услуга стала коммунальной, то все льготы, которые раньше существовали для пенсионеров, многодетных семей, малоимущих, будут распространяться и на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Речь идет в том числе о субсидиях, на которые могут рассчитывать граждане, чьи расходы за оплату жилищно-коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт, превышают 22% совокупного дохода семьи или одинокого человека. Поддержка осуществляется в том случае, если они являются собственниками и имеют прописку в квартире. Субсидия носит заявительный характер, с заявлением о предоставлении указанной субсидии жители могут обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные организации, а также в МФЦ. Выплаты по ней производятся ежемесячно. Получатели вправе за счет субсидий производить оплату жилого помещения и любых видов предоставляемых им коммунальных услуг.

- Тариф установлен на три года, но ежегодно он корректируется – чаще не предусмотрено законодательством. Любые отклонения от того, что мы планировали в этом году в большую или меньшую сторону, мы учтем по итогам анализа, - заверил чиновник и добавил, что власти готовы обсуждать возникшую ситуацию и прислушиваться к мнению жителей.