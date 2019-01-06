2019-01-06T10:54:57+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Курган - Тюмень

Обстоятельства трагедии выясняются [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Четыре человека погибли сегодня, 6 января, около 11 часов по местному времени, в ДТП на 194-м км федеральной автодороги «КурганТюмень». Как сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на участке столкнулись два автомобиля – «Тойота Королла» и «Рено Дастер». По предварительным данным, «Тойота» выехала на встречку.

В ДТП погибли водители иномарок и двое пассажиров «Рено», которые ехали на заднем сиденье – пожилая женщина и ребёнок, сейчас их личности устанавливаются. Пассажирку, ехавшую на переднем сиденье «Рено», доставили в больницу с тяжёлыми повреждениями.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта по федеральной автодороге. Обстоятельства трагедии выясняются.

ДТП в Тюмени.

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