Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Курган - Тюмень

Четыре человека погибли сегодня, 6 января, около 11 часов по местному времени, в ДТП на 194-м км федеральной автодороги «Курган – Тюмень». Как сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на участке столкнулись два автомобиля – «Тойота Королла» и «Рено Дастер». По предварительным данным, «Тойота» выехала на встречку.

В ДТП погибли водители иномарок и двое пассажиров «Рено», которые ехали на заднем сиденье – пожилая женщина и ребёнок, сейчас их личности устанавливаются. Пассажирку, ехавшую на переднем сиденье «Рено», доставили в больницу с тяжёлыми повреждениями.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта по федеральной автодороге. Обстоятельства трагедии выясняются.