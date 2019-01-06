Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает 45-летний юбилей

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 6 января, отмечает 45-летний юбилей! Глава региона родился 6 января 1974 г. в п. Березняки Тюменского района. В 1996 году окончил ТюмГУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», ему была присвоена квалификация «экономист».

С июля 1994 года по апрель 1997 работал в должности экономиста отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк Тюменский кредит», а затем перешёл на должность начальника отдела ликвидности, вице-президента по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат». Позже Александр Викторович стал заместителем председателя правления ОАО «Банк «Белый Север».

В 2001 году вступил в должность заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области, в 2003-м – в должность гендиректора «Тюменского ЦУМа». В 2005-м полгода проработал в должности заместителя директора департамента имущественных отношений, директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени, а в конце года стал заместителем губернатора Тюменской области.

В должности главы администрации города Тюмени работал с 25 февраля 2011 года – тогда депутаты Тюменской городской Думы единогласно проголосовали на заседании Думы за его назначение. 29 мая 2018 года Указом Президента России Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, а уже 9 сентября избран на выборах Губернатором Тюменской области сроком на пять лет. 14 сентября 2018 года, вступил в должность Губернатора Тюменской области.

В мае 2018 года Александр Моор получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Женат, воспитывает четырех детей.

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется ко всем поздравлениям и желает Александру Викторовичу здоровья, творческих успехов и новых интересных событий на посту губернатора области.