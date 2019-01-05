Жизнь без мусора: в Тюменской области введена новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Единый региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» отвечает за сбор, вывоз, обработку и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Их сбором занимаются порядка 70 единиц спецтехники, которая работает в Тюмени ежедневно.

В одной только Тюмени расположено 8 тысяч контейнерных площадок. Отходы вывозят по графику, а перевозчики идут по маршруту, выполняя в сутки 2-4 рейса. Раньше они вывозили мусор на полигоны, то сейчас, в первую очередь, на мусоросортировочный завод. Условия оплаты также пересмотрены. По новой схеме перевозчик получит оплату только за то количество мусора, которое он привёз на завод или соответствующий полигон после взвешивания.

Как отметил гендиректор «Тюменского экологического объединения» Константина Фрумкина, новый механизм позволит вывести «мусорные потоки» из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и захоронение.

- В перспективе нескольких лет нам предстоит избавиться от стихийных свалок, - отметил он.

«Тюменское экологическое объединение» обслуживает всю территорию юга Тюменской области с численностью населения более 1,5 млн человек. Эта же компания реализует концессионный проект в отношении создания и эксплуатации мусоросортировочных заводов. Один из них уже введён в эксплуатацию.

По словам Константина Фрумкина, ультрасовременное оборудование, которое установлено на мусоросортировочном заводе, предназначено для высокоточной сортировки материалов. Его работа основана на использовании возможностей спектрального анализа.

- Отходы, транспортируемые по конвейерной ленте, анализируются как по типу, так и по

цвету посредством чувствительных сенсоров. Благодаря этому удастся разделить материалы на требуемые группы с высокой степенью точности, которой вручную не добиться, - пояснил он.

В автоматическом режиме с использованием оптических и баллистических сканеров можно

отсортировать более 25 видов фракций и упаковать их в плотные брикеты-кубы, которые удобны для перевозки и реализации. Сортировать можно разные виды пластика, картон, бумагу, железо, алюминий и др. Завод обслуживает жителей Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и примыкающим к ним близлежащих районов. Максимальная проектная мощность – 90 тонн отходов в час.

В 2019 году появятся ещё два объекта по обработке отходов (в Тобольске и Ишиме), а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Специалисты считают, что мощностей этих заводов хватит на сортировку отходов со всего региона. Помимо этого, при обнаружении стихийной свалки коммунальных отходов «Тюменское экологическое объединение» будет выявлять собственника земельного участка, на котором незаконно свалили мусор, и заставлять навести порядок. В случае, если собственник ничего не сделает, оператор сам уберёт мусор, а затем выставит счёт за оказанную услугу.

Напомним, с 25 декабря начала работу диспетчерская регионального оператора. По телефону 8-800-250-73-26 (каждый день, с 7.00 до 23.00) можно сообщить о проблемах с вывозом ТКО, подать заявку на вывоз мусора и обратиться по любым вопросам, связанным с деятельностью возчиков. Также можно направить обращение по электронной почте ro@ekoteo.ru