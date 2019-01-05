2019-01-05T11:30:34+03:00
Общество

Жизнь без мусора: в Тюменской области введена новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Сбором занимаются порядка 70 единиц спецтехники
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Жизнь без мусора: в Тюменской области введена новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходамиЖизнь без мусора: в Тюменской области введена новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходамиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Единый региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» отвечает за сбор, вывоз, обработку и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Их сбором занимаются порядка 70 единиц спецтехники, которая работает в Тюмени ежедневно.

В одной только Тюмени расположено 8 тысяч контейнерных площадок. Отходы вывозят по графику, а перевозчики идут по маршруту, выполняя в сутки 2-4 рейса. Раньше они вывозили мусор на полигоны, то сейчас, в первую очередь, на мусоросортировочный завод. Условия оплаты также пересмотрены. По новой схеме перевозчик получит оплату только за то количество мусора, которое он привёз на завод или соответствующий полигон после взвешивания.

Как отметил гендиректор «Тюменского экологического объединения» Константина Фрумкина, новый механизм позволит вывести «мусорные потоки» из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и захоронение.

- В перспективе нескольких лет нам предстоит избавиться от стихийных свалок, - отметил он.

«Тюменское экологическое объединение» обслуживает всю территорию юга Тюменской области с численностью населения более 1,5 млн человек. Эта же компания реализует концессионный проект в отношении создания и эксплуатации мусоросортировочных заводов. Один из них уже введён в эксплуатацию.

По словам Константина Фрумкина, ультрасовременное оборудование, которое установлено на мусоросортировочном заводе, предназначено для высокоточной сортировки материалов. Его работа основана на использовании возможностей спектрального анализа.

- Отходы, транспортируемые по конвейерной ленте, анализируются как по типу, так и по

цвету посредством чувствительных сенсоров. Благодаря этому удастся разделить материалы на требуемые группы с высокой степенью точности, которой вручную не добиться, - пояснил он.

В автоматическом режиме с использованием оптических и баллистических сканеров можно

отсортировать более 25 видов фракций и упаковать их в плотные брикеты-кубы, которые удобны для перевозки и реализации. Сортировать можно разные виды пластика, картон, бумагу, железо, алюминий и др. Завод обслуживает жителей Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и примыкающим к ним близлежащих районов. Максимальная проектная мощность – 90 тонн отходов в час.

В 2019 году появятся ещё два объекта по обработке отходов (в Тобольске и Ишиме), а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Специалисты считают, что мощностей этих заводов хватит на сортировку отходов со всего региона. Помимо этого, при обнаружении стихийной свалки коммунальных отходов «Тюменское экологическое объединение» будет выявлять собственника земельного участка, на котором незаконно свалили мусор, и заставлять навести порядок. В случае, если собственник ничего не сделает, оператор сам уберёт мусор, а затем выставит счёт за оказанную услугу.

Напомним, с 25 декабря начала работу диспетчерская регионального оператора. По телефону 8-800-250-73-26 (каждый день, с 7.00 до 23.00) можно сообщить о проблемах с вывозом ТКО, подать заявку на вывоз мусора и обратиться по любым вопросам, связанным с деятельностью возчиков. Также можно направить обращение по электронной почте ro@ekoteo.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тюменцев и корейцев в 2019 году ждёт культурный обмен
Тоболяки согреются глинтвейном под песни ливерпульской четвёрки «Битлз»
«Моя территория» в 2019 году откроет двери для ишимской молодёжи
На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» за утро произошло сразу два ДТП
Тоболяк заложил свой мобильный телефон в комссионке, а потом сам же его похитил
В 2019 году в Тюменской области откроются 15 новых производств
В Тюменской области стремительно развивается «Доступная среда» для людей-инвалидов
Погода в Тюмени 5 января: тепло и небольшой снег
Тюменская область примет квалифицированных соотечественников из-за рубежа
Молодые тюменские учёные предлагают отказаться от игровых джойстиков
Тюменский проект «Шанс» помог найти Саше друзей
Традиционная Рождественская гонка на собачьих упряжках состоится в Тюмени
В Тюмени 7 января организуют бесплатный проезд на автобусах
Пять тюменских компаний получат статус резидента в бизнес-инкубаторе
«Тюменский бройлер» увеличивает выпуск продукции
За три дня в Тюмени за пьяную езду задержан 71 водитель
Тюменская рок-группа выпустила сингл о сложных отношениях
Тюменцев просят не паниковать. Поликлиники продлевают работу
Тюменцам предлагают провести новогодние каникулы в библиотеке
Живописец-лирик представит свои работы в Тюмени