2019-01-10T11:20:22+03:00
Общество

Тюменцам придется утилизировать живые елки самостоятельно

В наступившем году в Тюмени не стали проводить акцию по приемке хвойных деревьев, отслуживших свое
Лидия Шумкова
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В зоопарке уже набрали необходимый объем елей и сосен, поэтому их больше не принимаютВ зоопарке уже набрали необходимый объем елей и сосен, поэтому их больше не принимаютФото: Лидия Шумкова
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Живые елки, которые радовали тюменцев в праздники, практически отслужили свое. Часть жителей еще, конечно, сохранит новогодних красавиц до Старого Нового года, но уже задумывается о том, куда деть елочку или сосну после. И если в прошлом жители могли пристроить дерево с пользой для животных, то в этом году такой возможности нет.

В прошлые годы хвойные деревья с удовольствием принимал Тюменский зоопарк, а акцию по сбору елей и сосен для животных проводили активисты добровольческого проекта «Круговорот». Но опыт показал, что тот объем деревьев, который поступал в зоопарк, питомцы просто не успевали «освоить».

- У нас оставались деревья, которые потом нам приходилось утилизировать. Потому что со временем они засыхают и уже не пригодны в корм животным – сухую хвою наши питомцы не едят, - отметила заведующая тюменским зоопарком Татьяна Антропова.

В зоопарке уже набрали необходимый объем елей и сосен по опыту прошлых лет, поэтому их больше не принимают.

Кстати, в «Круговороте» отметили, что и информации от фермеров Тюменского района по потребности в деревьях тоже нет, поэтому сбора в этом году точно не будет.

- Вы можете утилизировать живое дерево самостоятельно. Используйте ветки для растопки печи, хвою заложите в компост, крупные прямые ветки оставьте для подвязки саженцев весной или для создания газоотводов в компостной куче. Если у вас нет участка - поищите таких людей среди знакомых и договоритесь с ними. Вся сила в общении! – озвучили альтернативу в добровольческом обществе.

Тем временем, в других городах страны, например, в Москве, Самаре, муниципальных образованиях Крыма акции по экологической утилизации деревьев проводятся регулярно. Собранные деревья там перерабатывают в щепу, которую в дальнейшем используют при производстве почвогрунтов, для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.

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