Накануне международного дня «Спасибо» тюменцы рассказали за что благодарны 2018 году

11 января во многих странах отмечается международный день «Спасибо». В этот день люди произносят друг другу теплые слова, выражают благодарность, обмениваются открытками, устраиваются образовательные акции с целью повышения бытовой культуры граждан. Волонтеры рассказывают о культурных традициях, этике, хороших манерах, о важности благодарности. Также в этот день принято подводить итоги и строить планы на следующий год.

Мы решили спросить тюменцев, за что они благодарны 2018 году, и что ждут от 2019-го?

- У меня внушительный список, за что можно сказать спасибо 2018 году, - поделилась депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Во-первых, за то, что все мои родные и близкие люди живы и здоровы, и год не принес больших потрясений в этом плане. Во-вторых, за огромное количество новых интересных и вдохновляющих знакомств. И, в-третьих, за то, что этот год дал воплотить все задуманные планы. Чего я жду от 2019 года? Мира. Здоровья. Все остальное постараемся сделать сами!

Руководитель агентства бизнес и социальных коммуникаций «Стрела» Алексей Кондрахин отметил, что благодарен году за то, что он прошёл. По его наблюдениям, все года в России, заканчивающиеся на восемь, всегда тяжёлые.

- И 2018 не был исключением. Но это в рамках России, а лично я хочу сказать спасибо окружающим меня людям, что делают мою жизнь лучше и даже неудачные годы с ними становятся продуктивными и интересными. Спасибо 2018-му году за путешествия, бесценный опыт, знания и новые интересные проекты. От 2019-го жду выхода из затянувшегося экономического застоя, новых путешествий, развития своих проектов и мира не только в России, но и в соседних странах, а также в сердцах сограждан, - отметил Алексей Кондрахин.

Он призвал всех больше думать об окружающих, добавив, что если каждый в 2019 году совершит хотя бы один добрый поступок, то этот мир станет лучше.

- Я благодарю 2018 год за то, что он был для меня годом свершений, побед, изменений и открытий. Я довольна достигнутыми результатами. В профессиональном плане я решилась на интересный проект, сохраняя для себя прежние навыки и опыт. В танцевальном мире (мое хобби) горжусь участием в интереснейших постановках в составе коллектива «Формейшен Леди», а в личном первенстве наша танцевальная пара вышла на следующий уровень развития. Сын и семья радовали теплом и заботой. 2018-ый — год обретения стабильности, - считает Анастасия Козлова, занимающаяся управлением проектами, юриспруденцией и стратегическим планированием.

От 2019 года она ждет реализации своего потенциала в новом для себя направлении в работе, достижений в танцевальной жизни, познания вместе с сыном неизвестных областей личности и территорий, гармонии, счастья и благополучия.

- Благодарен я в 2018 году себе и своей девушке: только я сам сделал этот год офигенным для себя, а моя девушка его украсила. Внешние же события только пытались год испортить. Я жду от 2019 года перемен в правительстве, переезда в Питер и новый уровень в программирования, - признался руководитель IT-направления в "Лаборатории бизнес и социальных инноваций «Стрела» Сергей Скипин.

SMM-специалист Ирина Комбарова подчеркнула, что 2018 году хочет сказать «спасибо» за людей, с которыми он ее познакомил и за такие проекты, как интеллектуальный клуб #MassOn, которые он дал.

- За Чемпионат мира по футболу, который впервые в истории прошел в России и запомнился немалым количеством событий, атмосферой беззаботной радости, дружбы и веселья, охватившей всех! А в 2019 году я жду реализации задуманного, да и в целом надеюсь, что символ года - добрый Хряк - принесёт в своем пятачке для всех много хорошего, - считает Ирина.

- Я отвечу банально или загадочно: спасибо 2018 году за то, что открыл многим людям глаза. Надеюсь, 2019 их не закроет, - резюмировал председатель совета директоров «Агентства нефтегазовой информации» Рим Арсланов.

А вот для директора Коммуникационного агентства «Пионер» Полины Гараниной 2018 год стал очень насыщенным и подарил мне новых друзей и прекрасные проекты.

- Я очень надеюсь, что все мы стали лучше и сделали мир вокруг нас светлее. А от 2019 года ничего не жду - все ожидания предъявляю к себе. Надеюсь, что справлюсь, -добавила она.

- Конечно, благодарен семье и жене, подарившей в 2018 году мне второго сына! Ожиданий на грядущий год много, начиная от семейных, заканчивая деловыми. Пусть все они сбудутся, - подытожил IT-разработчик Алексей Томилов.