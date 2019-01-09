В Тюменской области уделяется серьезное внимание профориентации подростков

Для того, чтобы начать год, мы поговорили с Еленой Кашкаровой, депутатом Тюменской областной Думы, куратором федерального проекта «Крепкая семья» о работе, проведенной по профориентации подростков в 2018 году. Для того, чтобы подросток определился с профессией еще до поступления в университет или колледж, а не после окончания, ему важно получить рекомендацию по построению карьеры и дальнейшему развитию.

- Как будет проходить профориентационное тестирование в вашем проекте?

- Мы хотим, чтобы дети сами изучали себя, прислушивались к тому, что им интересно. Условно: для того чтобы стать медиком нужны определенные навыки — например, мелкая моторика, внимательность. Это развивается благодаря таким-то конструкторам. Если вы хотите работать строителем, нужно развивать пространственное мышление — для этого подходят другие конструкторы, которые позволяют развивать пространственное мышление и т.д. Пусть дети сами выбирают, какой навык им нужен и пробуют его. В больших городах у детей есть какие-то дополнительные возможности проявить себя, попробовать робототехнику, легоконструирование и др. За пределами Тюмени этого гораздо меньше. Для многих детей это будет возможностью открыть для себя что-то новое.

- Если ребенок обнаружит, что хочет он одного, а склонности у него к другому?

- В проекте будут участвовать дети 7-9 классов. У них как раз есть время для того, чтобы попробовать и понять, нравится им это или нет. В этом возрасте еще есть время, чтобы соотнести свои желания и предрасположенности к тому или иному виду деятельности. Как раз участие в этом проекте и позволит им себя проверить. Очень часто отвечая на вопрос о том, где бы дети хотели учиться, они руководствуются не тем, чего хотят сами и к чему у них есть способности, а какими-то другими критериями. Например, хотят идти и поступать туда, куда поступает его друг или подружка. И нам приходится разговаривать с детьми и объяснять им всю важность этого сложного жизненного выбора. Или другой пример — многие дети (особенно если речь о тех, кто воспитывался в интернатах) хотят пойти учиться на поваров и на сварщиков. Задаем вопрос: «Почему на сварщика? — У них зарплата хорошая. — А тебе нравится то, чем этот специалист занимается? — Не очень. — А что тебе нравится? — Работа в автомастерской. — Так, может, пойти туда, где тебе нравится, и ты сможешь в этом деле расти и стать таким мастером, который будет зарабатывать еще больше сварщика. И при этом ты будешь идти на работу с удовольствием?» Такие разговоры мы проводим довольно часто.

- Кто подростку может помочь в этом?

- В этом плане отмечу важность системы наставничества, которая сегодня применяется. В обычных семьях подросткам сориентироваться в жизни помогут родители. А детям, которые воспитываются в интернатных семьях, в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, в этом плане сложнее. У нас не стоит цель сделать так, чтобы выходя с игротеки, ребенок сказал: «Я решил, я буду инженером». Мы стремимся к тому, чтобы ребенок задумался, а хочет ли он действительно быть тем специалистом, профессию которого выбрал, чтобы он мог понять, что ему на самом деле нужно. Ну и, конечно же, отмечу, что все дети будут посещать эти выездные мероприятия в муниципалитетах бесплатно.

- Планируются ли какие-то большие мероприятия для подростков?

- Помимо прочего есть идея организовать форум для подростков. Для детей и для родителей у нас проводится очень много всего в течение года: и форумы, и онлайн-консультации, и личные консультации, и цикл мероприятий, направленный на сближение семьи — обучение правильному проведению досуга (например, чемпионат ползунков или чемпионат по собиранию пазлов). Есть блок «Экология», который завязан на семью. В нем принимают участие все члены семьи — даже маленькие дети могут помочь взрослым собирать и правильно утилизировать мусор. Много мероприятий для многодетных и малообеспеченных семей. Проводим уроки правовой грамотности для детей-сирот и проживающих в замещающих семьях и т. д. То есть работа идет постоянно в том или ином формате. А для подростков пока организовано не столько, сколько хотелось бы. Поэтому попробуем этот пробел устранить.

- Расскажите подробнее о форуме.

- В рамках форума мы хотим подобрать интересных спикеров и затронуть самую актуальную проблематику. В первую очередь, это целеполагание, вопросы веры в себя и понимания того, что ты можешь многого достичь. Для подростков это крайне важно. Необходимо показывать реальные примеры того, что человек может достичь многого, если на самом деле стремится к этому. Например, на одном из подобных форумов я видела выступление космонавта, который рассказывал о том, как пришел к своей мечте. Изначально он был далек от космонавтики и шел к этой цели 12 лет. Вот такие частные истории дают подросткам понять, что если ты хочешь чего-то, то обязательно этого добьешься. Главное не лежать на диване и не грустить от того, что мечта где-то далеко. Целеполагание и вера в себя станут ключевым моментом этого форума. Это то, что больше всего необходимо в этом возрасте. У них довольно много стрессов — хотя бы те же экзамены — если есть вера в себя, то преодолеть их проще. Думаю, что из запланированного форума получится очень интересное мероприятие. Скорее всего, оно состоится в октябре 2019 года.

— Подростки — это довольно сложная аудитория. Многие считают, что разберутся во всем сами, как вам удается находить общий язык с ними и разговаривать на такие сложные темы?

— В работе с подростками очень важно не запретить что-то, а научить взаимодействовать с этим миром и в том числе с тем, что может быть опасно. Нельзя запретить переходить дороги — нужно научить пользоваться правилами дорожного движения. Это касается и пребывания в Интернете, и многих других аспектов жизни. Запреты в любом возрасте ведут только к тому, что станет еще интереснее попробовать. Сегодняшние дети и подростки гораздо быстрее усваивают информацию. И водить их за ручку не получится. Важно рассказать и показать, какие могут возникнуть проблемы и ошибки. Но все равно невозможно избавить детей от того, что они будут эти ошибки совершать. Так проходит процесс обучения и в целом знакомства с миром. Наша задача научить их тому, чтобы они могли избежать крупных и фатальных ошибок. От этого мы должны их уберечь. Всему остальному они научатся сами, если у них будет необходимая информация.