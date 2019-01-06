2019-01-06T20:22:54+03:00
Общество

В Тюмени православные готовятся встретить Рождество Христово

С поздравлениями к тюменцам обратились губернатор Александр Моор и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени православные готовятся встретить Рождество ХристовоВ Тюмени православные готовятся встретить Рождество ХристовоФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Православные тюменцы готовятся встретить Рождество Христово. В эти минуты в Знаменском кафедральном Соборе начинают собираться верующие, чтобы своими глазами увидеть Богослужение в честь одного из главных православных праздников. Двери Храма для прихожан давно открыты, поэтому все желающие смогут пообщаться с дьяконами, священниками, поставить свечи за здравие и упокой своих близких и исповедаться.

Свечи около инсталляции Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Свечи около инсталляцииФото: Алексей КОСЕНЧУК

ВИФЛЕЕМСКАЯ ПЕЩЕРА

Рядом с воротами Собора установлена снежная вифлеемская «известковая» пещера, где родился Иисус. Войдя в неё, тюменцы могут увидеть инсталляцию: ангелов, овец, пастухов, сено и, конечно, маленького Иисуса Христа. Как известно, о таинстве его рождения первыми узнали пастухи, которые пасли свои стада неподалёку от пещеры.

Инсталляция в Вифлеемской пещере Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Инсталляция в Вифлеемской пещереФото: Алексей КОСЕНЧУК

О Событии им сообщил спустившийся с небес ангел. Здесь можно поставить свечи и положить конфеты.

Вифлеемская пещера Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вифлеемская пещераФото: Алексей КОСЕНЧУК

За безопасностью рождественской ночи следят сотрудники УМВД и ГИБДД. Перед входом в Собор с двух сторон установлены рамки металлоискателя.

В храмах собираются и дети, и взрослые Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В храмах собираются и дети, и взрослыеФото: Алексей КОСЕНЧУК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С поздравлениями с Рождеством к землякам обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. В своей поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Тобольской митрополии, глава региона отметил, что Рождество несёт людям надежду, дарит любовь и наполняет светлыми помыслами. Глава региона пожелал жителям здоровья, счастья, мира и всего самого наилучшего.

- Это время для проявления заботы и внимания, оказания помощи всем, кто в ней нуждается. В эти дни в домах зажигаются рождественские свечи, а родные и близкие обмениваются подарками и теплыми поздравлениями. Для Тюменской области и ее жителей имеет большое значение служение Русской православной церкви, направленное на сохранение культурного наследия и богатых духовных традиций, семейных ценностей, укрепление взаимопонимания и согласия в обществе.

С Рождественским посланием к сибирякам обратился и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В своём поздравлении он пожелал тюменцам духовной радости, любви, христианского милосердия и помощи Божией во всех благих начинаниях.

- Сердце каждого православного христианина радуется поистине неизглаголанной и духовной радостью, ибо Бог воплотился, Слово Отчее сошло на землю. Христос, Сын Божий, приблизился ко всякому человеку. Теперь каждый из нас может видеть Его пречистый образ, слышать Его слова, записанные в Святом Евангелии, участвовать в Таинстве Божественной литургии, соединяясь со Христом. Однако для того, чтобы Богомладенец Христос был воспринят в нашем сердце, мы должны в своей жизни очистить душу, преодолевать греховный эгоизм и исполнять заповеди Божии, - говорится в обращении.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Прямую трансляцию праздничной службы проведут журналисты ГТРК «Регион-Тюмень» из Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля. Прямое включение начнётся 6 января в 23:55 на телеканале «Россия – 24». Богослужение возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Рождественское поздравление митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

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