13 января в России празднуется день российской печати

В наши дни трудно представить жизнь без газет и журналов и речь идет не только о печатных СМИ, но и о интернет источниках. А ведь первое печатное издание в стране появилось не так давно. 13 января 1703 года отпечатан первый выпуск русскоязычной газеты.

В начале 2018 года в нашей стране количество действующих печатных СМИ составило: печатные издания – 52 629; электронные издания – 12 746; информационные агентства – 1486; сетевые издания – 6038; электронные периодические издания - 4720.

Большую долю СМИ составили журналы (28 508) и газеты (20 315). С праздником наш портал поздравила депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

- В нынешних реалиях - это праздник огромного количества профессий: работники периодической печати, издатели, сотрудники средств массовой информации, журналисты. К тому же, в их числе не только работники бумажных, но и интернет изданий. Поздравляю одну из своих любимых газет, желаю всегда оставаться передовыми в регионе, - отметила Елена Кашкарова.

Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.