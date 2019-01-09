Как поменять купленный билет на самолёт авиакомпании S7 Airlines из Тюмени в Москву

Один из крупнейших российских перевозчиков – авиакомпания S7 Airlines – сокращает рейсы из Тюмени в Москву с 14 января. Если раньше билеты можно было приобрести на 6.45 и 19.20, то теперь у компании остаётся лишь вечерний рейс. Что же делать тем, кто уже приобрёл билеты на утренние рейсы? Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» оказался в такой ситуации, но проблема была решена буквально за десять минут.

Билет на рейс «Тюмень – Москва» был мною куплен ещё в октябре 2018 года. Шутка ли, отдать за перелёт меньше 2900 рублей: пока есть такие дешёвые билеты – надо брать. Никто же не думал, что спустя три месяца рейс отменят. Пусть и не великие деньги, а терять их совсем не хочется.

Чтобы заменить билет (кстати, невозвратный!), зашёл в официальную группу авиакомпании во Вконтакте и связался в личных сообщениях с представителем S7.

- Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня куплен билет из Тюмени в Москву на 25 марта (утро). С 14 января рейсы утренние отменяются, остаются только вечерние. Я могу обменять билет, или что с ним нужно делать? – написал я.

На другом конце «провода» меня попросили уточнить номер билета и бронирования, что я и сделал.

- Алексей, уточнили у специалистов. Рейс на 25.03.2019 действительно отменен. Мы предлагаем вынужденное переоформление билета на другой доступный рейс (фактический перевозчик - URAL AIRLINES), либо оформить вынужденный возврат авиабилета. Сообщите, пожалуйста, о вашем решении.

Лететь мне всё равно надо, смысл возвращать деньги? Представитель авиакомпании тут же создала заявку на переоформление билета (при предъявлении паспортных данных) и пообещала, что новый билет отправят на почту в течение дня. Пришло через пару часов. Так что за короткий период времени я успел обменять купленный билет на новый и получить достоверную информацию от самого перевозчика.

Причины сокращения числа рейсов из Тюмени в Москву в авиакомпании пока не прокомментировали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Рощино прекращено авиасообщение ещё на одном маршруте – «Тюмень – Астана» авиакомпании «Air Astana». Последний рейс вылетел из Тюмени 31 декабря, однако в будущем полёты могут возобновиться. Напомним, что рейсы на маршруте «Астана – Тюмень – Астана» начали выполнять 2 июня 2018 года.