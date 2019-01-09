Шесть километров пешком: в Тюменской области ветерана труда высадили из автобуса не в той деревне

В Тюменской области бабушке, ветерану труда, прошлось пройти 6 километров пешком, чтобы попасть к себе домой. Все из-за того, что водитель междугороднего маршрута взял ее пассажиркой, но высадил не на той остановке, которая нужна была пожилой женщине.

Инцидент произошел 7 января. Накануне в сочельник 68-летняя бабушка Евдокия приехала из родной деревни Космакова в село Созоново, чтобы попроведать свою правнучку. У детей и внуков она бывала не раз и на протяжении последних шести лет проблем с проездом вообще не было. Как рассказала дочка Евдокии Наталья Малыгина, ее мама часто пользовалась маршрутом 555, который курсирует между Тюменью и Тобольском ежедневно и раньше останавливался у Космакова по просьбе пассажиров.

- Она у нас сейчас живет одна, мы, дети, все разъехались по разным местам. Мама к нам часто ездит на автобусе, потому мы ее спокойно и отпустили, уверены были, что ее доставят от точки до точки, - посетовала Наталья.

Но в этот раз ситуация пошла не по привычному руслу. По словам Натальи, автобус №555 с Тюменского автовокзала выехал в 11.30 и примерно в 12.20 остановился в Созоново. Пожилая женщина по привычке села в него. Водитель, как водится, спросил, куда пассажирке нужно, и та, предъявив свое пенсионное удостоверение и проездной, обозначила, что ей нужно попасть в Космакова. Водитель пробил бабушке билет и поехал. Когда та увидела, что в билете стоит пункт назначения Дубровное, начала просить его остановиться в Космакова. На это мужчина заявил, что останавливаться там не может, так как у 555 маршрута нет такой остановки. Ни на какие уговоры бабушки он не поддался и высадил ее в селе Дубровное, сказав, что за отклонение от маршрута его могут уволить.

- Он же видел, что бабушка перед ним, пенсионерка. Знал, что ей надо в Космакова, но молча пробил билет и повез. Мог бы объяснить изначально, что с ним она домой не попадет и пусть лучше подождет другого маршрута, который точно остановится. Он же все равно понимал, что следом за ним пойдет другой автобус. Наверное, денег надо было ему дать, но у нее их с собой не было, она бесплатно ездит, так как ветеран труда, - возмутилась Наталья Малыгина.

Пожилая женщина прошла шесть километров, прежде чем попала домой. Она шла не по самой трассе, а решила срезать путь окольной старой дорогой. Как отметила дочь Евдокии, на улице было -15 градусов, да и по пути с ней могло случиться все, что угодно, ведь та пожилой человек. В итоге до дома бабушка добралась, но слегла с температурой под 40, ей даже пришлось вызывать скорую. По словам Натальи, медики в больницу ее не положили, но диагностировали бронхит.

Дочь в тот же день, 7 января, позвонила на автовокзал, где ей сказали, что, действительно, такой остановки у рейса №555 нет и водителя не поощрили бы за отклонение от маршрута, однако и увольнять бы не стали. Ей предложили оставить жалобу, почему нет остановки у Космакова. Но, как уточнила Наталья, ее жалоба больше связана с поведением водителя, а куда с ней обратиться, она так и не выяснила.

- Если бы вы пообщались с нашими ярковскими жителями, то услышали бы от них, что автобусы стали ужасные. К людям относятся по-свински, грубят, не останавливаются, - прокомментировала она. – И в случае с моей мамой тоже непонятно, зачем он ее тогда повез, если не собирался останавливаться.

Наталья отметила, что сейчас деревенским вообще становится все сложнее уехать, потому что даже если стоишь на остановке, автобусы пролетают мимо.

- У нас останавливается только ярковский автобус №502, но его расписание не каждому удобно. При этом и остановочный пункт у нас сделан, а в соседней деревне вообще современная остановка установлена. Но и тут, и там не останавливаются многие рейсы. Так для кого эти остановки? – озадачилась женщина. – Было много претензий от жителей. У нас даже глава администрации оставлял жалобу, потому что перед Новым годом даже ярковские автобусы не останавливались.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий по инциденту в ОАО «Тобольское ПАТП» получить не удалось, однако в справочной предприятия подтвердили, что у деревни Космакова автобусы №555 не останавливаются. Между тем, по данным сайта тюменского автовокзала, для жителей Космакова организована перевозка маршрутами № 502, 502д и 518, которые проходят в том числе через село Созоново. По такому маршруту выполняется 8 рейсов, самый ранний из которых останавливается в Космакова в 11.05, а самый поздний в 21.32.

Информацией о высадке из междугородного автобуса пожилой женщины – ветерана труда уже заинтересовалась Тобольская межрайонная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, проверка началась, при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.