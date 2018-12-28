2018-12-28T09:43:32+03:00
Общество

Год добровольца: тюменские волонтеры-медики получили заслуженные награды

В Тюменском медицинском университете подвели итоги добровольческого движения
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В Тюменском медицинском университете подвели итоги добровольческого движения в 2018 годуВ Тюменском медицинском университете подвели итоги добровольческого движения в 2018 году
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Для студентов Тюменского медицинского университета 2018 год стал особенно насыщенным. В университете второй год успешно работает штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». В Год добровольца ребята потрудились на славу. С большим размахом приняли участие во всероссийских и региональных акциях, таких как: #СТОПВИЧСПИД, #доброВсело, СОЛЬ+ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ, День борьбы с инсультом, «Живи в ритме здорового сердца». Волонтеры проводили дни донора, открыли «Школу волонтера-медика», помогали медицинскому персоналу в ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн», работали с детьми в детских домах и медицинских организациях.

По итогам Всероссийской акции #доброВсело ректору Тюменского ГМУ Ирине Васильевне Медведевой и участникам Тюменского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» от имени руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Вячеславовича Бугаева направлена благодарность за значимый вклад, ответственность и мастерство при оказании помощи в фельдшерско-акушерских пунктах.

Гранты на финансовую поддержку и статус флагманского проекта добровольческого движения Тюменской области получило региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» с проектом «КПД-Комплексная позитивная динамика Волонтеров-медиков» в рамках второго этапа Школы социального проектирования «#творитьдобропросто».

Заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских особо отметила два проекта волонтеров-медиков – «Дети в доме» Шекер Беликовой (проект нацелен на обучение родителей правилам оказания первой помощи, проведение мастер-классов, как создать безопасные условия в квартире) и «Интерактивный лекторий» Ксении Сидоренко - он нацелен на пропаганду здорового образа жизни и просвещение населения в вопросах здоровьесбережения.

При подведении итогов Года добровольца отмечены самые активные волонтеры Тюменского ГМУ 2018 года. Благодарностями и грамотами «За активную волонтерскую деятельность в составе тюменского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» награждены студенты, которые в течение всего года помогали кураторам волонтерских направлений и проявили организаторские способности. Торжественной церемонии награждения предшествовал грандиозный фестиваль здоровьесбережения «Время ЖИТЬ», прошедший в сквере имени Александра Моисеенко.

Останавливаться на достигнутом ребята не собираются и уже готовят проекты на следующий год.

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