Школьники классов СИБУР в Тобольске представили свои инновационные проекты

24 декабря 2018 года тобольские школьники – участники проекта Классы СИБУР – представили для экспертной оценки результаты своей работы, реализуемой на базе Центра молодежного и инновационного творчества «Тобольск-ПОЛИТЕХ». Промежуточная конференция по проектной деятельности школьников прошла в современном пространстве мультицентра «Моя территория».

22 проекта, 4 месяца упорной работы, 5 направлений развития, 9 экспертов и 44 ученика Классов СИБУР – основные цифры прошедшего мероприятия, но главное, это удивительная атмосфера научного творчества и возможность развития собственных проектов за счет качественной обратной связи и инфраструктурных возможностей, предоставленных ребятам.

В течение полугода ребята на базе ЦМИТ «Тобольск-ПОЛИТЕХ» под руководством высококвалифицированных преподавателей и студентов Тобольского педагогического института (филиала ТюмГУ) посещали интенсивные занятия, формировали концепции своих идей, разрабатывали технические модели на современном оборудовании. Практическая направленность обучения, общение с экспертами и постоянный доступ к базе знаний ЦМИТ – уникальная среда, в которой находились дети.

Переработка пластика для повторного использования, применение вторсырья в ландшафтном дизайне, система климатического контроля для сельского хозяйства, экологический робот-пробозаборщик, умная парковка – только часть тем, результат интенсивного труда, которые ребята представили в виде постерных докладов. В живом общении школьники смогли не только презентовать идеи, но и получить обратную связь от экспертов: руководителей научных программ ЦМИТ, представителей СИБУР и Регионального информационно-образовательного центра Тюменской области. Эксперты отметили высокий уровень проектов и в индивидуальных беседах постарались подтолкнуть ребят к новым этапам развития представленных работ.

Павел Попов, руководитель ЦМИТ: «Широкий простор для творчества, лучшие специалисты и отличная инфраструктура – всеми этими преимуществами, предоставляемыми ЦМИТ Тобольского пединститута смогли воспользоваться ученики Классов СИБУР, и мы видим отличный результат, а самое главное перспективу для дальнейших разработок и воплощения представленных идей!».

Интересно прошла панельная дискуссия, посвященная цифровой трансформации общества, на которой ребята пообщались с представителями компании СИБУР, Тюменского госуниверситета и Департамента по информатизации Тюменской области. Ребята получили полезные советы о построении траектории своей будущей профессии.

Марина Дегтярь, заместитель директора Регионального информационно-образовательного центра Тюменской области: «Ребята показали очень качественный результат, их проекты актуальны и реализуемы, а, значит, мы скоро увидим их на областных и всероссийских конкурсах, где они смогут достойно выступить. Но самое главное, они обладают четким пониманием, куда двигаться и какие компетенции необходимы для успешной самореализации – мы можем быть уверены, что они – залог развития Тюменской области».

Все проекты прошли экспертизу и получили сертификат качества ЦМИТ «Тобольск-ПОЛИТЕХ» – оценку, которая закрепляет за участниками возможность разрабатывать выбранную тему и выступать с ней на конкурсах и конференциях самого высокого уровня.

Людмила Перевалова, ученица Класса СИБУР на базе МАОУ СОШ №18: «Самое главное – это формат мероприятия, который позволил нам не просто выступать, но и общаться с разными экспертами, не ограничиваясь жесткими временными рамками, увидеть свои проекты со стороны. Когда к тебе подходят несколько раз разные незнакомые люди, которые живо интересуются твоим проектом, ты заряжаешься энергией и видишь новые перспективы для развития! Я очень благодарна СИБУРу и ЦМИТу за предоставляемые возможности и за этот новый толчок к развитию».

Тимур Гайнуллин, эксперт Корпоративного университета СИБУРа: «Подобная конференция – это еще один шаг к развитию новых кадров для СИБУРа и Тюменской области. Мы понимаем, что инвестиции времени и ресурсов в молодое поколение это залог успеха компании и области, а значит нам принципиально важно, чтобы учащиеся Классов СИБУР обладали широким набором компетенций и понимали, в каком направлении двигаться. Подобную задачу не решить, если не использовать новые форматы, вот и сегодня мы отошли от общепринятого понимания слова «конференция»: участники не выступали с докладами, не готовили презентаций, не заучивали текст, но получили уникальную возможность в течение часа общаться с экспертами и сверстниками в ходе выставки проектов, а значит получали качественную и обширную обратную связь, раскрывали свой потенциал и на ходу могли скорректировать решения или обсудить перспективы дальнейшего развития».

Образовательный проект Классы СИБУР реализуется с целью поддержки талантливых учащихся старшей школы на базе тобольских школ № 9 и 18 при участии ООО «СИБУР Тобольск».