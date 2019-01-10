В 2019 году тюменцев ожидает множество театральных премьер

2019 год, объявленный годом театра в России, станет щедрым на новые постановки и актерские эксперименты и для жителей Тюмени. Любители сценического искусства смогут по достоинству оценить новые спектакли, которые пройдут на сцене молодежного театрального центра «Космос».

Так, в последние дни уходящего года тюменцы смогли посетить премьеру спектакля «Внешние побочные», поставленного по одноименной пьесе современного драматурга Дмитрия Богославского. Режиссером выступил петербуржец Роман Муромцев.

В основе театрального действа не утрачивающая своей актуальности тема детства. События ранних лет, так или иначе откладывающие отпечаток на дальнейшее становление личности главного персонажа.

При проведении кастинга, на который приходили как профессиональные актеры, так и обычные люди, сценаристы спектакля расспрашивали про их детство, с какими конкретными местами в Тюмени и событиями оно ассоциируется.

- Нам хотелось, чтобы люди рассказали про другую, неформальную Тюмень. Мы услышали истории про заброшки, старую железную дорогу, деревянный дом, на месте которого теперь автостоянка, тюменский рок-клуб, Цветной бульвар и многое другое, - рассказал режиссер Роман Муромцев.

Именно эти истории стали частью спектакля и представлены в видеоряде, предваряющем начало постановки. В целом, у театральной команды, куда вошли некоторые известные тюменской публике актеры, получилось довольно эмоциональное и напряженное театральное действо.

Музыку к спектаклю написал и исполнил лидер рок-группы «НЕва» Алексей ШляковФото: Кира Санникова

Зритель увидел историю человека, прошедшего все основные стадии взросления и получивший на каждом из этих этапов определенный жизненный опыт, причем не всегда положительный. Спектакль показал важность таких нерушимых понятий, как семья, друзья, поиск себя и интеграция в обществе.

Ряд довольно трагических сцен отражает события, происходящие в современном мире. Хорошая актерская игра и формат постановки почти на всем протяжении спектакля держат зрителя в напряжении, не оставляя его равнодушным к происходящему.

Посмотреть постановку «Внешние побочные» тюменский зритель сможет уже в феврале. Также спектакль пройдет на сцене молодежного театрального центра «Космос» в марте, апреле и мае.

Актеры читают инструкцию, что делать в случае ЧС - одна из сцен, отражающих события современностиФото: Кира Санникова

КСТАТИ

В январе жители и гости Тюмени смогут посетить семейный спектакль «Семейка Аддамс». В основе постановки знаменитая история по мотивам одноименного фильма американского режиссера Барри Зонненфельда о странной колдовской семейке, проживающей в чёрном и зловещем старинном доме на окраине современного города. Показы спектакля состоятся 25 и 26 января.

Еще одну интересная постановка ждет зрителей 27 января. В этот день на сцене молодежного театрального центра «Космос» пройдет пластический спектакль «Человек-ящик». Его зрителям покажет мастерская «CAPSула».

- Представьте себе: вы просыпаетесь внутри ящика. Под землей. А теперь представьте, что этот ящик - это ваш разум, мысли, страхи. Вы о них никому не рассказываете. Ни с кем не делитесь собой. Вам жалко себя отдавать или вы боитесь? А если ящик — это разум другого человека. Вы ни за что в жизни не узнаете человека, какой он есть на самом деле. Пока не «выйдите из себя», - так интригующе описывают суть участники творческой мастерской «CAPSула».