Елена Кашкарова: Формат игры даст детям гораздо больше, чем назидания

2019 год в Тюменской области обещает быть богатым на мероприятия для подростков. О том, что интересного делали для старшеклассников в рамках федерального проекта «Крепкая семья» в 2018 году, и что нас ждёт в текущем, мы спросили Елену Кашкарову, депутата Тюменской областной Думы.

- Елена, пожалуйста, расскажите о вашей работе с подростками.

- Работой с подростками мы занимаемся первый год. В данный момент включили в программу проработку двух направлений: вопрос Интернет-безопасности, а также — профориентация.

- Как вы определили темы для работы с подростками?

- В течение года мы организуем довольно много мероприятий. Одно из самых больших — форум «Семья», который прошел в мае. И в этом году помимо традиционных тем и направлений затронули и проблематику работы с подростками. На площадках работали около 15 индивидуальных консультантов. Они в течение пяти часов с 10.00 до 15.00 отвечали на вопросы, которые им задавали участники. Была возможность пообщаться и с психологами, и с профориентационными специалистами, также был нарколог, представители «Кванториума», Физико-математической школы и Роскомнадзора. Последние освещали тему кибер-безопасности. Информация касалась основ безопасного поведения, и ее с интересом слушали и дети, и родители. Это только один из примеров мероприятий, в которые теперь включена тема работы с подростками.

- Почему выбрано направление именно Интернет-безопасности?

- Это два самых насущных вопроса. Тема Интернет-безопасности идет скорее от взрослых. Так как в подростковом возрасте каждый воспринимает себя неуязвимым и считает, что ему никогда ничего не грозит. Дети не всегда о безопасности задумываются. А мы, взрослые, сталкиваемся с последствиями. Мы живем в удивительное время, когда происходит эта цифровая, информационная революция, все очень быстро меняется. В таком быстро меняющемся мире вопрос безопасности нельзя упускать. Культуру Интернет-потребления, хотя и сложно, но необходимо развивать. При этом, отмечу, что мы не пытаемся назидательно заставлять детей принимать какие-то вещи. Вся работа идет на основе общения.

Елена Кашкарова – депутат Тюменской олдумы, хорошо известна тюменцам как создатель сайта для родителей «Детки!» и организатор уникальных семейных мероприятий

Изначально была идея провести встречи с известными людьми, которые поговорят с подростками, расскажут, как правильно вести себя в Сети. Потом мы решили, что не стоит эту тему вести в назидательном ключе, читать подросткам лекции, поэтому ушли в формат интеллектуальных игр. Первые были проведены в формате «Что? Где? Когда?».

Они были организованы в Тобольске (на площадке «Центра содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей»), в Ишиме, а также планируется еще одна завершающая игра в Тюмени. Причем последняя будет международной — три команды будут в Тюмени, и еще три в Казахстане — в Петропавловске. Соревноваться они будут через видеосвязь — отвечать на вопросы по Интернет-безопасности.

Формат игры дал гораздо больше детям, чем может дать лекция. Например, замечательно прошла игра в Тобольске. Там мы работали с детьми, у каждого из которых своя сложная история за спиной, и эти дети достаточно закрытые, с опаской относящиеся ко всему новому. Но этот формат они приняли и к 3-4 вопросу разошлись, были открыми и активно участвовали в игре.

После каждой игры мы устраиваем обсуждение. Спрашиваем у детей, какие вопросы им больше понравились, что запомнилось и т. д. И по обратной связи мы как раз и поняли, что они запоминают гораздо больше, чем после лекций. Такая обратная связь позволяет понять, в какой области остались пробелы, что было не усвоено.

- Почему профориентация?

- А что касается профориентации — это вообще самая большая проблема подростков любого поколения. Вспомните себя в это время. Очень ярко интерес к этой теме проявили, например, участники технофестиваля «Дорога в школу». В этом году у нас был такой проект, который состоялся благодаря усилиям совместно трех структур: общественной организации, которая выступила с инициативой проведения, ГИБДД по Тюменской области и Областной думы в рамках проекта «Крепкая семья». Там были мастер-классы и для родителей, и для взрослых. Был затронут как вопрос безопасного поведения на дороге, так и тема профориентации. Мы показывали перед учебным годом технические секции, которые у нас есть в Тюмени, чтобы ребята могли о них узнать, прикоснуться, попробовать и понять, интересно им это или нет. В целом, все, что касается инженерного направления, мы предлагали на этом фестивале. Многим запомнилась лекция «5 профессий будущего и 5 профессий, которые исчезнут». Это было очень интересно, тема востребована, запрос на нее очень большой.

— Как в дальнейшем будете развивать направление работы с подростками?

— В следующем году мы планируем провести подобные игры уже более чем в 10 муниципальных образований Тюменской области. Мы хотим расширить проект, чтобы были задействованы и населенные пункты, которые находятся далеко от Тюмени. Так как они зачастую остаются без внимания. В ближайшие два года у нас есть план посетить все муниципалитеты области, которые есть. В работе с ними хотим реализовать немного другой формат. Обязательно будет игра для подростков. Однако сначала будет блок, посвященный профориентации. У нас есть семейная игротека «Конструктория». Она рассчитана на детей от 2 лет и старше — хоть до 90 лет, так как интересно всем. Мы ее несколько переделываем — усиливаем профориентационную направленность. Оставляем часть конструкторов, которые подходят для подростков. И именно в таком формате повезем ее в муниципальные образования. Дополнительно планируем привлечь учебные заведения в районах, которые будем посещать. А также учебные заведения Ишима, Тобольска, Тюмени — в частности, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО). У них есть хорошие профориентационные наработки. Скорее всего, это будет та или иная форма тестирования, которая позволит выявить, на что стоит ориентироваться подросткам при выборе будущей профессии. При этом хотим, чтобы во встрече с нами поучаствовали не только дети из райцентров, но и из ближайших населенных пунктов. Например, можно было бы разделить детей на большие группы по 100-120 участников, которые бы приезжали из разных поселков.