Звездная гастроль: Кто приедет в Тюмень зимой 2019 года на гастроли

Звездный десант высадится в Тюмени после новогодних праздников. “Комсомолка” узнала, на какие спектакли и концерты можно сходить в Тюмени зимой 2019 года.

СПЕКТАКЛИ

Уже 4 января в филармонии пройдет классическая итальянская комедия «Трактирщица».

В главной роли Заслуженная артистка России Анна Ардова. Комический женский дуэт составили Наталья Щукина и Александра Велескевич. В мужской квартет вошли Михаил Полицеймако, Георгий Дронов, Антон Эльдаров и уроженец Тюмени, заслуженный артист России Григорий Сиятвинда.

Мария Аронова, Алексей Маклаков, Елена Захарова, Владимир Фекленко, Олег Комаров, Владислав Гандрабура попадут в многочисленные комичные ситуации. Как говорится - «С кем поведешься …». Спектакль пройдет в ДК «Нефтяник» 8 января.

Спектакль-ревю «Жизнь прекрасна» будет проходить в филармонии 20 и 21 января. Зрителей приглашают вспомнить и спеть популярные отечественные и зарубежные шлягеры, песни из кинофильмов и мюзиклов. Проводником по музыкальной реке времени выступает художественный руководитель театра Михаил Швыдкой – в прошлом министр культуры РФ, президент Академии российского телевидения.

Народные артисты Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов представят почти детективный спектакль «Фальшивая нота». Спектакль театра им. Евг. Вахтангова прошла 15 сентября в Москве. В Тюмени премьера состоится 22 января в филармонии.

Яркий и увлекательный сюжет двух комедийных новелл о любви поставленный известным актером и режиссером Алексеем Кирющенко, с блистательными актёрами Людмилой Артемьевой и Николаем Добрыниным. Вот что можно сказать о спектакле «Близкие люди», который пройдет в ДК «Нефтяник» 25 января.

Известный «Мажор» Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце, с которой они снимались в фильмах «Закрытая школа», «Квест», станут «Авантюристами поневоле». Спектакль пройдет 12 февраля в филармонии. в нем сыграют народная артистка России Раиса Рязанова («Москва слезам не верит»), заслуженные артисты Алексей Якубов и Александр Мохов (который одновременно является режиссером постановки), а также Сергей Громов и Елена Бушуева.

В прошлом КВН-щицы, а сейчас известные по ситкомам актрисы Марина Федункив и Светлана Пермякова снова будут смешить. Их партнеры по сцене - Аристарх Венес, Роман Богданов. Смотрите спектакль «Нелётная погода, или брачный сезон у пингвинов» 17 февраля в ДК «Железнодорожник».

Задушевная комедия «Кадриль» также пройдет в ДК «Железнодорожник» - 19 февраля. В спектакле задействованы такие именитые актеры как Валерий Гаркалин, Даниил Спиваковский, Алёна Яковлева, Ольга Прокофьева, Татьяна Яковенко.

Безусловный шедевр мировой литературы «Триумфальная арка» Эриха-Марии Ремарка представят любимые артисты: Игорь Петренко, Марина Александрова, Николай Чиндяйкин, Евдокия Германова, Екатерина Волкова, Николай Козак. Зрителей приглашают 23 февраля в филармонию.

МУЗЫКА

Король поп-музыки и хайпа Филипп Киркоров представит свое альтер эго. Новое шоу «Я + Я второе Я» пройдет 11 февраля в филармонии. И, разумеется, #цветнастроениясиний.

Новый концертный тур группы «Пикник» называется «Левитация». Как обычно, группа готовит не только музыкальные, но и по многолетней традиции, сценические сюрпризы. Для этой цели мобилизованы лучшие умы кибернетической мысли Петербурга. Приходите оценить 1 февраля в ДК «Нефтяник».

Потанцевать под любимые песни можно в «Максимилианс». 24 января здесь выступят «Рок-острова», известные по хитам «Белым снегом», «Костры», «Встречи», «Ничего не говори». Сергей Бобунец представит хиты группы «Смысловые галлюцинации» и новые песни 7 февраля. Яркое театрализованное музыкальное шоу-представление «Музыка нас связала» готовит Маргарита Суханкина. «Наступает ночь», «Звезды нас ждут», «Солнечное лето», «Я больше не прошу» и другие хиты прозвучат 28 февраля.

В клубе «Байконур» 15 февраля зажжет хип-хоп-группа «Хлеб», 23 февраля - фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга «Тролль гнёт ель».

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ

«15 лет магии. THE BEST». Шоу-программа, которая включила в себя самые лучшие номера Братьев Сафроновых за последние полтора десятилетия, пройдет в ДК «Нефтяник» 24 февраля. Их фокусы, иллюзии, трюки с использованием современных технологий не имеют аналогов.

На вечер юмора приглашают Заслуженные артисты России Валентина Коркина и Виктор Остроухов. Юмористический дуэт выступит в ДК «Железнодорожник» 25 февраля. Приходите посмеяться!

Это далеко не весь список концертов, представлений, который пройдет в Тюмени зимой-2019. Следите за афишами нашего города.