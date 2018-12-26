Тюменский морж еженедельно наматывает по 15 километров, бегая в мороз в одних трусах

Признайтесь, сможете ли вы пробежать 15 километров? А если к этому марафону добавить ещё и двадцатиградусный мороз? Думаем, вряд ли. Зато такими марафонами может похвастаться тренер одного из тюменских атлетических клубов Дмитрий Сутупов. На днях парень принял участие в Забеге Дедов Морозов, который проходил в Гилёвской Роще, а из одежды на нём были только шорты, искусственная борода и шапка Санты. Сам парень признаётся: решил скреативить. Остальные «деды», как и полагается, были в шубах, зато ему и лютый мороз нипочём.

ВСЁ БУДЕТ, НО НЕ СРАЗУ

Усиленными тренировками и бегом Дима занимается вот уже семь лет. Каждую неделю в его расписании несколько обязательных пробежек на 3-4 километра и одна – на 15 километров. Бегать любит больше зимой, чем летом. В тёплое время года носиться по дорогам жарко, зато зимой – плёвое дело: надел шорты и вперёд.

– Люблю бегать на свежем воздухе, а не тогда, когда температура поднимается выше 20 градусов, – признался Дмитрий в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень». – Тем более что и без того каждый день «качаюсь» в залах, надо бы и воздухом подышать. Не на манеже же наматывать круги.

Фото vk.com/trainersner

Однако к свежему воздуху ещё и привыкнуть надо. Первоначально молодой человек каждое утро обливался холодной водой: сначала еле тёпленькой, затем перешёл на ледяную. Просто так взять и выйти зимой на улицу в одних трусах невозможно.

– Всё получилось далеко не сразу, - признаётся Дима. – К температуре надо привыкать постепенно, иначе запросто можешь заболеть. Лично я бегаю на улице, когда температура не ниже -25 градусов, тело уже привыкло.

ОТМЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Ежегодные проверки у врачей, которые парень проходит (и у кардиологов, и у терапевтов) показывают, что со здоровьем у него всё отлично. Да, бывает, простывает, сидя под кондиционером, но, чтобы свалиться с ног после бега в мороз – такого не было никогда.

Люди, которые видят полуголого парня, щеголяющего по морозным улицам, только улыбаются и частенько снимают его физзарядку на мобильные телефоны. Где ещё увидишь моржа посреди улицы? Бывают и те, кто крутит пальцем у виска, но, по признанию Димы, таких меньшинство. При этом просто так, зимой в шортах, парень на улицу не выходит – говорит, это несусветная глупость. Можно заработать себе букет болезней.

– Перед тем, как выйти на пробежку, я делаю обязательную зарядку. Нужно сначала мышцы разогреть и колени, иначе подхватишь себе неприятности, – говорит морж.

В дальнейших планах у Дмитрия – продолжать усиленные тренировки и наращивать мышечную массу. Но увеличивать километражи на тренировках не планирует, смысла в этом нет.

- Я не для каких-то рекордов бегаю, а для себя, чтобы быть здоровым. Главное в этом деле – быть на своей волне и не переусердствовать.