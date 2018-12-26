2018-12-26T13:30:18+03:00
Здоровье

Тюменский морж еженедельно наматывает по 15 километров, бегая в мороз в одних трусах

Однако к моржеванию Дмитрий Сутупов пришёл не сразу
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Дмитрий Сутупов принял участие в забеге Дедов Морозов. Фото пресс-службы администрации города ТюмениДмитрий Сутупов принял участие в забеге Дедов Морозов. Фото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Признайтесь, сможете ли вы пробежать 15 километров? А если к этому марафону добавить ещё и двадцатиградусный мороз? Думаем, вряд ли. Зато такими марафонами может похвастаться тренер одного из тюменских атлетических клубов Дмитрий Сутупов. На днях парень принял участие в Забеге Дедов Морозов, который проходил в Гилёвской Роще, а из одежды на нём были только шорты, искусственная борода и шапка Санты. Сам парень признаётся: решил скреативить. Остальные «деды», как и полагается, были в шубах, зато ему и лютый мороз нипочём.

ВСЁ БУДЕТ, НО НЕ СРАЗУ

Усиленными тренировками и бегом Дима занимается вот уже семь лет. Каждую неделю в его расписании несколько обязательных пробежек на 3-4 километра и одна – на 15 километров. Бегать любит больше зимой, чем летом. В тёплое время года носиться по дорогам жарко, зато зимой – плёвое дело: надел шорты и вперёд.

– Люблю бегать на свежем воздухе, а не тогда, когда температура поднимается выше 20 градусов, – признался Дмитрий в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень». – Тем более что и без того каждый день «качаюсь» в залах, надо бы и воздухом подышать. Не на манеже же наматывать круги.

Фото vk.com/trainersner

Фото vk.com/trainersner

Однако к свежему воздуху ещё и привыкнуть надо. Первоначально молодой человек каждое утро обливался холодной водой: сначала еле тёпленькой, затем перешёл на ледяную. Просто так взять и выйти зимой на улицу в одних трусах невозможно.

– Всё получилось далеко не сразу, - признаётся Дима. – К температуре надо привыкать постепенно, иначе запросто можешь заболеть. Лично я бегаю на улице, когда температура не ниже -25 градусов, тело уже привыкло.

ОТМЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Ежегодные проверки у врачей, которые парень проходит (и у кардиологов, и у терапевтов) показывают, что со здоровьем у него всё отлично. Да, бывает, простывает, сидя под кондиционером, но, чтобы свалиться с ног после бега в мороз – такого не было никогда.

Люди, которые видят полуголого парня, щеголяющего по морозным улицам, только улыбаются и частенько снимают его физзарядку на мобильные телефоны. Где ещё увидишь моржа посреди улицы? Бывают и те, кто крутит пальцем у виска, но, по признанию Димы, таких меньшинство. При этом просто так, зимой в шортах, парень на улицу не выходит – говорит, это несусветная глупость. Можно заработать себе букет болезней.

– Перед тем, как выйти на пробежку, я делаю обязательную зарядку. Нужно сначала мышцы разогреть и колени, иначе подхватишь себе неприятности, – говорит морж.

В дальнейших планах у Дмитрия – продолжать усиленные тренировки и наращивать мышечную массу. Но увеличивать километражи на тренировках не планирует, смысла в этом нет.

- Я не для каких-то рекордов бегаю, а для себя, чтобы быть здоровым. Главное в этом деле – быть на своей волне и не переусердствовать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дела сердечные: как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, ревматизм сердца… Сердечно-сосудистые заболевания – непререкаемый лидер среди причин смерти в мире: каждый год от них умирает около 17,5 млн человек
Как приучить школьников к здоровому образу жизни
Родители, педиатры, учителя — кто отвечает за здоровье детей? Беседуем с руководителем лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины, профессором, д.м.н. Александром Александровым
Сколько нужно двигаться, чтобы оставаться здоровыми
Гиподинамия - одна из самых распространенных причин различных болезней цивилизации. Лишь четверть россиян регулярно занимаются спортом, но каждый из нас может уделить несколько минут в день на движение [сколько нужно заниматься в зависимости от возраста]
Новости 24
Домашний питомец погиб при пожаре в частном секторе Тюмени
В Тюмени прошел первый утренник для одаренных детей
Экс-губернатор Тюменской области озвучил итоги развития строительной отрасли за 2018 год
Тюменские автоинспекторы помогают водителям, застрявшим на дорогах из-за мороза
Единый тариф на вывоз мусора для населения принят в Тюменской области
Сотрудники МЧС спасли на тюменской трассе главный символ 2019 года
В Тюмени ограничат движение по двум улицам в районе Дома обороны
На площади 400-летия Тюмени открывается Резиденция Деда Мороза
Количество погибших в ДТП на тюменских дорогах снизилось на 23%
Стал известен график работы поликлиник Тюмени в праздники
За сутки сотрудники МЧС помогли 23 водителям на тюменских дорогах
В 2018 году диагноз «вирусные гепатиты» врачи установили почти 700 тюменцам
Правительство Тюменской области и Мегафон займутся развитием цифровой экономики
В Тюмени назвали имена «Спортивной элиты–2018»
Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники
Погода в Тюмени 26 декабря: к вечеру возможно небольшое потепление
В Тюмени ищут водителя «Тойоты» с госномером В 744 УТ
Двух тюменок поймали на хищении более 2 миллионов рублей из областного бюджета