800 тобольских школьников научились работать с дополнительной реальностью

800 тоболяков из 17 учебных заведений освоили дополненную реальность с помощью приложения «Химия в твоем телефоне»: подростки изучали нефтехимию и продукты переработки нефти.

Занятия проводили 9 волонтеров проекта: студенты учебных заведений города, повышающие свои навыки в педагогике. За полтора месяц они провели 34 интерактивных урока, где знакомили школьников с химическими элементами нефти, их составами и заводами, производящими нефтехимические продукты. Также при помощи VR-очков ребята выполняли лабораторную работу, где научились очищать нефть от серы.

- Как отметили школьники города, такая форма уроков вызывает интерес, заставляет задуматься о переосмыслении предмета и будущей профессии. По словам учителей, участие школьников города в занятиях проекта стало отправной точкой для внедрения интерактивных составляющих в привычный учебный процесс, - отметила Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Приложение доступно для бесплатного скачивания с октября в онлайн-магазинах: App Store и Google Play.