2019-01-08T11:17:02+03:00
Общество

800 тобольских школьников научились работать с дополнительной реальностью

Они освоили дополненную реальность с помощью приложения «Химия в твоем телефоне»
Светлана БОРИСОВА
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800 тоболяков из 17 учебных заведений освоили дополненную реальность с помощью приложения «Химия в твоем телефоне»: подростки изучали нефтехимию и продукты переработки нефти.

Занятия проводили 9 волонтеров проекта: студенты учебных заведений города, повышающие свои навыки в педагогике. За полтора месяц они провели 34 интерактивных урока, где знакомили школьников с химическими элементами нефти, их составами и заводами, производящими нефтехимические продукты. Также при помощи VR-очков ребята выполняли лабораторную работу, где научились очищать нефть от серы.

- Как отметили школьники города, такая форма уроков вызывает интерес, заставляет задуматься о переосмыслении предмета и будущей профессии. По словам учителей, участие школьников города в занятиях проекта стало отправной точкой для внедрения интерактивных составляющих в привычный учебный процесс, - отметила Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Приложение доступно для бесплатного скачивания с октября в онлайн-магазинах: App Store и Google Play.

Химия в твоем телефоне.Химия в твоем телефоне это 800 учащихся учебных заведений города Тобольска, для которых было проведено 34 интерактивных занятия с использованием VR и AR технологий. Проект Химия в твоем телефоне был запущен мультицентром "Моя территория" Тобольска совместно с компанией "Ключевой фактор" при поддержке компании СИБУР в рамках единой благотворительной программы Формула хороших дел .

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