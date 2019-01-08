800 тобольских школьников научились работать с дополнительной реальностью
800 тоболяков из 17 учебных заведений освоили дополненную реальность с помощью приложения «Химия в твоем телефоне»: подростки изучали нефтехимию и продукты переработки нефти.
Занятия проводили 9 волонтеров проекта: студенты учебных заведений города, повышающие свои навыки в педагогике. За полтора месяц они провели 34 интерактивных урока, где знакомили школьников с химическими элементами нефти, их составами и заводами, производящими нефтехимические продукты. Также при помощи VR-очков ребята выполняли лабораторную работу, где научились очищать нефть от серы.
- Как отметили школьники города, такая форма уроков вызывает интерес, заставляет задуматься о переосмыслении предмета и будущей профессии. По словам учителей, участие школьников города в занятиях проекта стало отправной точкой для внедрения интерактивных составляющих в привычный учебный процесс, - отметила Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.
Приложение доступно для бесплатного скачивания с октября в онлайн-магазинах: App Store и Google Play.
Химия в твоем телефоне.Химия в твоем телефоне это 800 учащихся учебных заведений города Тобольска, для которых было проведено 34 интерактивных занятия с использованием VR и AR технологий. Проект Химия в твоем телефоне был запущен мультицентром "Моя территория" Тобольска совместно с компанией "Ключевой фактор" при поддержке компании СИБУР в рамках единой благотворительной программы Формула хороших дел .