Какие юбилеи отметит Тюменская область в 2019 году

В наступившем году будут поводы отпраздновать яркие события. Начнем с того, что сама Тюменская область нынче отметит 75-летие. Регион был образован 14 августа 1944 года путём выделения ряда районов из Омской и Курганской областей, центром стала Тюмень.

Сейчас в области (без учета автономных округов) проживает более 1,4 млн человек, в том числе в Тюмени около 770 тысяч (для сравнения: 20 лет назад было около 500 тысяч). Областной центр традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах по инвестполитике, качеству жизни, дорог и др., и по праву считается «столицей перемен».

В 2019 году отметит юбилей Ялуторовск. Он был основан в 1659 году как Ялуторовская слобода. 10 лет назад, на 350-летие города, был построен уникальный исторический объект «Ялуторовский острог», где можно ознакомиться с бытом и культурой первых русских поселенцев в Сибири.

Также Ялуторовск хорошо знаком туристам по «Сибирской масленице». Региональный народный праздник входит в «Национальный календарь событий», во время которого выпекают трехметровый блин.

Отметим, что в 1939 году был создан рабочий поселок Заводоуковский, спустя 10 лет – Боровский. А 9 марта исполнится 65 лет со дня отправления с железнодорожного вокзала Тюмени первых добровольцев, выезжающих на освоение целинных и залежных земель в Ишимском, Маслянском, Казанском, Аромашевском, Бердюжском районах.

Какие юбилеи отметит Тюменская область в 2019 годуФото: Татьяна Коркина

ОТКРЫТИЯ

140 лет назад, в сентябре 1879 года, было открыто Александровское реальное училище. Здесь же берет свое начало история Музейного комплекса Тюменской области. В основу собрания легла коллекция основателя - ученого, краеведа И.Я. Словцова. Музей в Александровском реальном училище был одним из крупнейших в России.

В здании на улице Республики учились советский государственный деятель Л.Б. Красин, писатель М.М. Пришвин, Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов. В годы Великой Отечественной войны здесь содержалось тело В.И. Ленина. В 1959 году был открыт Тюменский сельскохозяйственный институт, ныне – Аграрный университет Северного Зауралья.

Еще одна юбилейная достопримечательность – памятник В.И. Ленину на Центральной площади в Тюмени, установленный в октябре 1979 года. Работу начинали скульптор А. М. Портянко и архитектор Г. И. Гаврилов в 1974 году. Завершил работу сын скульптора Николай Портянко. Общая высота сооружения 15,5 метров, в том числе скульптуры – 9 метров. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

ЧТО ЕЩЕ:

1839 год - открытие в Тобольске памятника Ермаку, положившему начало присоединения Сибири к Российскому государству.

2009 год - открытие нового Ледового дворца в районе Воронинских горок.

2009 год - открытие подземного пешеходного перехода на улице Пермякова, и трех надземных пешеходных переходов вдоль объездной магистрали.

2014 год - открытие скульптурной композиции Николаю Чукмалдину на одноименном бульваре.

2014 год - открытие скульптурной композиции «С чего начинается Родина».

2014 год - открыто автомобильное движение по новому мосту на улице Монтажников.

И другие.

СОБЫТИЯ

2019 год богат на транспортные юбилеи. В 1964 году принято решение о строительстве нового аэропорта: в связи с развитием нефтегазового комплекса значительно вырос грузопоток. Пять лет спустя введен в эксплуатацию новый, крупнейший в Сибири аэровокзал. В 2004 году «Рощино» в третий раз был признан победителем конкурса среди аэропортов России в номинации «Интенсивно развивающийся аэропорт». В том же году состоялось открытие международного сектора.

В 1974 году было построено современное здание комплекса железнодорожного вокзала Тюмени. Оно состоит из кассового зала, зала ожидания, 9-этажного административно-гостиничного здания и багажного отделения. Также в 2019 году исполнится полвека со дня открытия движения пассажирских поездов по железной дороге Тюмень-Тобольск.

Какие юбилеи отметит Тюменская область в 2019 годуФото: Татьяна Коркина

ЧТО ЕЩЕ:

- 6 марта 1994 года - проведение первых выборов депутатов Тюменской областной Думы.

- 1 мая 1969 года - пуск на воду первой в стране плавучей электростанции «Северное сияние», изготовленной на Тюменском судостроительном заводе.

- 19 июля 1864 года - в Тюмени введен в эксплуатацию первый в Сибири водопровод.

- 14 сентября 1964 года - совершение первого рейса самолетом АН-24 по маршруту Тюмень-Сургут.

И другие.

ОРГАНИЗАЦИИ

В 2019 году круглые даты будут отмечать организации. Вот некоторые юбиляры:

- 16 апреля 1969 года образована Тюменская областная государственная семенная инспекция (в настоящее время – Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области).

- 21 июня 1999 года зарегистрирован Благотворительный фонд развития Тюмени, миссия которого – создание механизма взаимодействия власти, бизнеса и общественного сектора в решении социальных проблем.

- 19 августа 1944 года организована Тюменская областная контора Госбанка СССР (в настоящее время – Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ).

- 1 октября 1964 года организован Тюменский домостроительный комбинат (в настоящее время – ОАО «Тюменская домостроительная компания»).

И другие.

ЗЕМЛЯКИ

Тюменцы гордятся именитыми земляками. 8 февраля исполнится 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), учёного и общественного деятеля, автора периодического закона химических элементов, уроженца г. Тобольска. Его имя будет носить аэропорт «Рощино» по результатам голосования в рамках проекта «Великие имена России».

7 марта - 95 лет со дня рождения Георгия Ивановича Дьяконова - Дьяченкова (1924-1991), заслуженного артиста РСФСР, кавалера ордена Ленина, артиста Тюменского государственного театра драмы и комедии (1950-1984). Памятник легендарному актеру установлен в сквере за театром драмы.

16 апреля - 110 лет со дня рождения Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье (1909-1991), начальника Тюменского территориального геологического управления, под руководством которого на территории Тюменской области было открыто 114 месторождений нефти и газа, Героя социалистического труда (1963), Почетного разведчика недр СССР (1979), Почетного гражданина г.Тюмени (1964).

16 сентября - 95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Лагунова (1924-2001), писателя, Почетного гражданина г. Тюмени (1994), Заслуженного работника культуры (1995), ответственного секретаря Тюменской областной писательской организации (1963-1983).

23 ноября - 175 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Словцова (1844-1907) – крупнейшего ученого, положившего начало Тюменскому областному краеведческому музею, одного из учредителей Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Его труды были известны в Европе и Америке и удостоены медалей Стокгольмской академии и Императорского Русского географического общества.