Что ждет жителей Тюменской области в следующем году рассказал губернатор региона Александр Моор

Губернатор Александр Моор провел первую итоговую пресс-конференцию в нестандартном месте: в атриуме музейного комплекса имени Словцова, а не в правительстве Тюменской области. Впрочем, это было не единственное новшество: несколько изменился и сам формат. На пресс-конференции губернатора в одной аудитории встретились блогеры, журналисты и студенты. Может быть, это и повлияло на качество некоторых вопросов, которые периодически дублировали друг друга, – но часть журналистов предпочла отмолчаться, а студенты активности не проявляли. Правда, говорить о том, что тон задавали только блогеры все же нельзя. С другой стороны, это первое мероприятие такого формата. В любом случае, каждый, кто хотел получить ответ на свой вопрос, мог его задать. Подробности в материале «Комсомольской правды-Тюмень».

КОЛЬЦЕВАЯ

В 2018 году вокруг Тюмени замкнулось транспортное кольцо. Это важное событие для города и региона. Это один из самых масштабных проектов за последние 15 лет. Однако, точку в большой стройке ставить рано:

- В уходящем году мы замкнули транспортное кольцо вокруг Тюмени. Но строительство Тюменской кольцевой автодороги пока не окончено - в 2019 году предстоит ввести в эксплуатацию последнюю развязку, - рассказал Александр Моор. - Кроме того, в 2019 году должны начать возведение развязок на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, а также Монтажников и Широтная. Улица Монтажников должна связать восточные микрорайоны города с центром и кольцевой автодорогой. Что интересно, позже на всех выездах из города кольцевой построят развязки.

ДОРОГИ

Каждый год в Тюменской области будут ремонтировать дороги. Километраж – изрядный: примерно по 700 км дорог в год. Так в регионе планируют достичь показателей, соответствующих майским указам. Все это поможет повысить качество дорог в сельской местности:

- Мы исходим из того, что для выполнения национального проекта в год должны отремонтировать 700 км. Такой план уже составили. Запрос со стороны жителей муниципалитетов высокий, и ремонтные кампании существенно повысят качество жизни в сельской местности. Дороги всегда дают новую жизнь. Они сделают территорию привлекательной для инвестиций, - подчеркнул губернатор.

ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ

В 2019 году в регионе появятся новые школы и больницы.

- Нам предстоит построить новые школы в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске, а также детские сады - в Тюмени, в Тобольске, в Исетском. Запланировано возведение спортивных объектов и учреждений здравоохранения, - рассказал Александр Моор.

В Тюмени в 2019 году начнется строительство онкологического центра, что поможет повысить выявляемость заболеваний. А в марте 2019 года начнет работу частный госпиталь «Мать и дитя». У тюменского проекта «Медицинский город» большое будущее:

- Мы должны создать весь комплекс: диагностика, лечение, реабилитация и восстановление. Чтобы к нам приезжали больные, а уезжали здоровые люди, – подчеркнул губернатор.

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

Первые пять научно-образовательных центра должны представить документы на участие в проекте уже 1 июля 2019 года. В этой первой волне подать свою заявку планирует и большая Тюменская область. Югра и юг Тюменской области уже создали рабочую группу и провели две стратегические сессии.

- В ближайшее время Центр должен определится со специализацией. Идем в этот проект тремя регионами, каждый из которых найдет свои точки приложения уникальных знаний. Ямал – это все, что связано с технологиями холодного мира. Югра – это, конечно, нефтегазодобыча, переработка углеводородов. Юг Тюменской области – это, прежде всего, агротехнологии. Вот на этих ключевых направлениях мы хотим сконцентрироваться. Сейчас нам нужно совместно с научными института и вузами определить точки прорыва. Определиться с направлениями, актуальными для наших партнеров и готовить документы на участие в конкурсе, - пояснил Александр Моор.

НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Новый департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, созданный буквально в конце предыдущей недели в Тюменской области, не будет дублировать функционал подразделений МЧС.

- Департамент создан исходя из подходов федерального законодательства в части распределения полномочий субъекта Российской Федерации в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Мы должны создать в муниципалитетах пожарные посты. Это люди, которые будут работать в муниципалитетах и заниматься тушением тех пожаров, ответственность за ликвидацию которых по законодательству лежит на субъекте Российской Федерации. МЧС, федеральная структура, занимается своими полномочиями, мы – своими, – рассказал губернатор.

ИНВЕСТИЦИИ

В Тюменской области по-прежнему будут поддерживать инвесторов. Более того, инвестиционный климат в регионе будет только улучшаться.

- Имея в виду те серьезные задачи, которые перед нами стоят в сфере экономического развития, учитывая конкуренцию за инвестиционные проекты между регионами и странами, мы будем анализировать эффективность всех форм государственной поддержки инвесторов, которые действуют в Тюменской области, реагировать на новые запросы и предлагать прогрессивные подходы. Мы не сбавляем темпов и не останавливаемся на достигнутом», – пообещал Александр Моор.

По его словам, самая лучшая реклама Тюменской области – ее добрая слава в кругах предпринимателей страны и мира.

БИАТЛОН

Биатлонная «Гонка чемпионов» вернется в Тюменскую область. Это поможет

городу остаться в числе мировых биатлонных центров. К тому же регион всегда проводил соревнование на высоком уровне.

- У нас сегодня с Союзом биатлонистов России хорошие рабочие отношения, Владимир Якушев входит в состав правления. «Жемчужина Сибири» активно используется для проведения российских соревнований и сборов. мы – поставщик и спортсменов, и тренеров, - заметил губернатор.

Ситуация, сложившаяся в мировом спорте, вряд ли испортит планы тюменцев.

- Мы будем настойчивы, будем заявляться на 2020 год, чтобы «Жемчужина Сибири» не выпадала из мировой повестки спорта, – подчеркнул Моор.

КСТАТИ

Всего в пресс-конференции губернатора участвовали более 100 человек. В целом, было озвучено несколько десятков вопросов.