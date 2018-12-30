2018-12-30T14:56:00+03:00
Здоровье

Новогодние каникулы-2019: ТОП-5 процедур, которые помогут тюменцам омолодиться

«Комсомольская правда-Тюмень» узнала как провести длинные выходные с пользой для кожи лица
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Фото facebook.com/cosmetolog072tmnФото facebook.com/cosmetolog072tmn
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Уже совсем скоро вся страна отметит главный праздник зимы – Новый год, а сразу за ним наступят долгожданные каникулы. Для кого-то это повод устроить мини-отпуск и отправиться в путешествие, другие с удовольствием проведут это время дома. И тут стоит задуматься, а не совместить ли отдых с разного рода оздоровительными процедурами? Например, устроить праздник своей коже лица.

По словам врача-косметолога косметологической поликлиники, №1 Ольги Рапник, в зимнее время в первую очередь проводят процедуры связанные с омоложением кожи и улучшением ее структуры, так как снижается солнечная активность и такие процедуры можно проводить без риска возникновения пигментации.

1. Химические пилинги: в основе этой профессиональной процедуры нанесение на подготовленную кожу различных кислот (ретинола) разной концентрации. В ходе преднамеренного и контролируемого повреждения верхних слоев кожи, активизируется синтез новых клеток. Результат: уменьшение морщин, улучшение качество кожи, осветления пигментации, сияющий вид, смягчение следов после акне, нормализация работы сальных желез.

2. Альтернативной выше описанной процедуры является лазерная шлифовка CO2 лазером. Данная процедуры борется с постакне – рубцами. Результат: уменьшение не только поверхностных, но и более глубоких морщин, снижение пигментации, омоложение и повышение упругости кожи.

3. Фотолечение - процедура используется если на коже имеются расширенные капилляры, пигментации потеря тонуса. Световая вспышка определённой длины волны избирательно поглощается определенными структурами кожи. Результат: склеивание потерявших тонус сосудов, отшелушивание пигментные пятен и общее омоложение кожи.

4. Биоревитализация - инъекционное введение концентрированной гранулированной кислоты в чистом виде или в сочетании с активными компонентами (витамины, аминокислоты, пептиды) в глубокий слой кожи. Позволяет идеально увлажнить кожу на глубоком уровне после выше перечисленных процедур. Результат: обогащение и насыщение кожи, стимулирование благоприятного воздействия на нее. Прекрасно подходит для пациентов с сухой обезвозженной кожей, а также для кожи, склонной к угревой сыпи. Специальные препараты нормализуют работу сальных желез, усиливают иммунитет кожи и снимают воспаление.

5. Плазмолифтинг - инъекционное введение в кожу обогащенной тромбоцитами плазмы. Препарат готовится при пациенте путем забора венозной крови в специальную пробирку, которая затем помещается в центрифугу. Результат: уменьшение морщин, повышение упругости и сияния кожи, снижение выраженности пигментных пятен, лечение акне, усиление роста волос на волосистой части головы, улучшение их качества.

Перечисление процедуры проводятся после консультации врачом косметологом, с учётом показаний и противопоказаний. Процедуры имеют небольшой период реабилитации от 1 до 5 дней.

Имеются противопоказания, перед процедурами проконсультируйтесь со специалистом.

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