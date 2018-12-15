Опыт Тюменской области по развитию фермерства возьмут за основу в Омской области

Развитие сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном комплексе является одним из условий экономического роста. Сельхозкооперация объединяет интересы всех участников АПК, направлена на решение социальных проблем села, рост доходов сельского населения.

Вклад Тюменской области в развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации признан лучшим в России. В 2018 году тюменцы получили золотую медаль в соответствующей номинации конкурса «За эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых форм хозяйствования». Соревнование проводилось Министерством сельского хозяйства РФ в рамках мероприятий XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Это и стало поводом для визита соседей.

Где были омичи?

Для знакомства с сельскохозяйственной кооперацией Тюменской области омичи посетили ряд объектов. Так, гости познакомились с работой пунктов приема молока и мини-ферм в с. Ануфриево, подробно изучили опыт работы СПКК «Исеть», а также посетили молочное предприятие ООО «Эвика-Агро». После чего встретились для обмена мнениями с заместителем губернатора, директором департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимиром Чейметовым. На встрече гости обсудили вопросы финансовой поддержки кооперативов, вовлечение в работу административных ресурсов и познакомились с вариантами решения возможных проблем на пути развития кооперации.

По состоянию на 1 октября 2018 года в регионе действуют 87 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Количество их членов-пайщиков составило более 6 тысяч 600, подавляющая часть которых — личные подсобные хозяйства граждан. Кооперативами заготовлено 35,3 тыс. тонн молока, 1,7 тыс. тонн мяса, 2 тонны рыбы, 28,7 тонн картофеля и овощей, 2,5 тонны дикоросов. В нашей области услугами кооперативов охвачено 72% территорий.

В каждом муниципальном районе также действуют кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Они представляют займы для развития малых форм хозяйствования. Планируется, что к концу года суммарный Фонд финансовой взаимопомощи кооперативов составит 740 млн. рублей.

В планах работа по стабилизации ситуации с реализацией продукции, произведенной малыми формами хозяйствами (запуск собственной переработки, участие в поставках в социальную сферу и торговых ярмарках и т. д.). Также важным направлением становится постоянная работа над повышением качества продукции, их товарного вида, упаковки. Будет продолжена работа и по грантовой поддержке малых форм хозяйствования, в первую очередь по их технологической модернизации.

В настоящее время услугами кооперативов охвачено около 72 процентов сельских территорий. Членами таких объединений стали почти 25 тысяч субъектов малых форм хозяйствования. Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 процентов молока от общего объема, закупаемого у населения. По итогам за 2017 год кооперативами заготовлено более 50-ти тысяч тонн молока. Растут и показатели по заготовке мяса (120,7 процентов к уровню прошлого года), картофеля и овощей (107,2 процента), рыбы (в 6 раз больше уровня 2016 года).

КСТАТИ

По данным министерства, сегодня в Омской области числится 47 потребительских кооперативов, однако темпы развития сельскохозяйственной кооперации пока недостаточны. Принято решение об активизации деятельности в данном направлении.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тюменской области личным хозяйствам поддержка

Стимулирование развития малых форм хозяйствования осуществляется в соответствии с мероприятиями государственной программы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы. Из средств областного бюджета осуществляется субсидирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов по следующим направлениям:

- на возмещение части затрат по обеспечению заготовки молока, произведенного малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса, и его доставке в организации, осуществляющие переработку молока;

- на возмещение части затрат по заготовке мяса в хозяйствах населения;

- на возмещение части затрат на заготовку сена для хозяйств населения.

Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем и при разумном руководстве финансовыми потоками способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан (основных членов-пайщиков кредитных кооперативов) в доступных заемных ресурсах на развитие сельскохозяйственного производства. За 9 месяцев 2018 года кредитными кооперативами выдано 1 964 займа, из них 97 % получено гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. Средний размер займа составляет 155,6 тыс. рублей.

Основная задача сельскохозяйственных потребительских кооперативов – это организация закупки сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, её доставка в организации переработки продукции. Кроме того, часть сельскохозяйственных потребительских кооперативов имеют собственные цеха по переработке продукции и собственные торговые точки. По итогам 2017 года кооперативами реализовано закупленной и переработанной продукции на 120,6 млн. рублей, или 106 % к уровню 2016 года.

В целях развития материально-технической базы осуществляется грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования из средств областного и федерального бюджетов. Действующие меры государственной поддержки достаточно эффективно стимулируют развитие деятельности сельскохозяйственных кооперативов в сельской местности.

Мероприятия по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы реализуются, начиная с 2016 года в Тюменской области. Реализация данного мероприятия продолжается и в 2018 году. За 2016–2018 годы победителями конкурсного отбора признаны 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Сумма грантовой поддержки составила 33,3 млн. рублей. Кооперативами создано 43 новых постоянных рабочих места.

По данным сводного годового бухгалтерского отчета сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 2017 год, выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2017 году составила 1 652,3 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года на 225,3 млн. рублей. В текущем году выручка кооперативов ожидается более 1,5 млрд. рублей.