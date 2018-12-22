2018-12-24T11:06:14+03:00
Экономика

В Тюменской области инвестиции в сельское хозяйство помогают в реализации крупных проектов

Стимулирование инвестиционной деятельности - одно из основных мероприятий региона
Мария Васильева
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Юг области фактически обеспечивает себя продуктами питания, которые производятся нашими аграриями. Фото - pixabay.comЮг области фактически обеспечивает себя продуктами питания, которые производятся нашими аграриями. Фото - pixabay.com
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Строительство новых производств в сфере АПК, модернизация существующих – это не только рост объема, новые линейки продукции. Прежде всего это гарантированные рабочие места, развитие инфраструктуры в сельской местности.

За последние годы в Тюменской области реализован целый ряд крупных высокотехнологичных проектов в молочном и мясном животноводстве, растениеводстве, рыбоводстве, перерабатывающей промышленности.

- Работа над привлечением инвестиций ведется систематически, - сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

Так, до конца 2018 года в Ялуторовском районе планируют достроить молочно-товарный комплекс сельхозпредприятия «Петелино». Общее поголовье коров возрастет до 3 тысяч голов, а объем производства молока увеличится до 9,7 миллиона литров в год. В планах инвестора – создание производственных мощностей по глубокой переработке молока и выпуск молочной продукции под собственным брендом. Кроме того, к 2020 году планируется создать мини-сыроварню, которая будет выпускать несколько сортов сыра по итальянским технологиям.

Дойное стадо ООО «Тюменские молочные фермы» (входит в ГК «Дамате») превысило 3,5 тысячи голов при плановом показателе 4600 голов. Сегодня ферма производит 110 тонн молока в сутки. В компании планируют достичь проектного показателя в 120 тонн до конца 2018 года.

Активно проводит модернизацию птицефабрика «Боровская». Сегодня птицефабрика способна полностью обеспечить потребности Тюменской области в яйце и продуктах его переработки. Ежегодный объем производства с 2012 года составляет более 1 млрд штук куриных яиц.

Строительство завода по переработке картофеля агрофирмы КРиММ находится на финишной прямой: начались работы по установке оборудования.

Наряду с крупными инвестпроектами в агропромышленном комплексе Тюменской области реализуются и проекты по развитию малых форм хозяйствования, в том числе по созданию фермерских хозяйств.

- Юг области фактически обеспечивает себя продуктами питания, которые производятся нашими аграриями, - считает глава комитета Тюменской областной думы Владимир Ковин. - Этого удалось достичь благодаря системной и планомерной работе, которая проводится в регионе по привлечению инвестиций. Второй не менее важный аспект – эффективное использование бюджетных средств. Какой был агропром 12 лет назад и что мы видим сегодня? Это заслуга органов власти Тюменской области. Проделана колоссальная работа. Инвестиции – это основной путь решения проблем развития любого производства, промышленного или аграрного.

КОНКРЕТНО

В 2017 году в регионе завершилась реализация нескольких крупных инвестиционных проектов, что уже положительно повлияло на статистику нынешнего года.

- В октябре 2017 года в Нижнетавдинском районе открылся свинокомплекс «Тюменский». Комплекс предусматривает замкнутый производственный цикл по разведению, выращиванию и селекции свиней. Комплекс будет выпускать в нашей области 4 тыс. тонн свинины в живом 3 весе в год.

- В Юргинском районе был открыт комплекс по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 000 тонн живой массы в год, проект реализован ООО «Абсолют-Агро».

- Запуск производства лизина на заводе «АминоСиб» в Ишимском районе, – событие всероссийского масштаба. После выхода на проектную мощность на предприятии будет трудиться более 200 человек. Ежегодные объемы производства составят: 30 000 тонн аминокислоты – лизина; 10 000 тонн сухой пшеничной клейковины; 20 000 тонн кормовых добавок; 1,5 млн. декалитров спирта.

- В селе Усть-Ламенка Голышмановского района состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний «Дамате». Все технологии, имеющиеся сегодня в животноводстве, сконцентрированы на этой площадке. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день, или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит около 9 тыс. литров в год.

ФИНАНСЫ

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» - одно из основных мероприятий в рамках государственной программы Тюменской области. В 2019 году планируется бюджетное финансирование в размере 379,8 млн рублей, в 2020 и 2021 годах - по 363,1 млн рублей.

ПРОЖЕКТЫ

В Нижнетавдинском районе построят уникальный комплекс

Комплекс по выращиванию шампиньонов мощностью две тысячи тонн в год планируется построить в Нижнетавдинском районе.

Согласно планам, данное предприятие будет представлять собой комплекс полного цикла, в том числе с производством компоста 3-й фазы. Это питательный субстрат для продуктового выращивания грибов. По проекту его производство составит порядка семи тысяч тонн в год.

Комплекс планируется как не имеющий аналогов в России по предлагаемым технологиям и использующий лучший отечественный и зарубежный опыт грибоводства. При выращивании шампиньонов будет использовано оборудование одной из самых старейших фирм в данном направлении, которая начала производство первых машины в области выращивания грибов еще в середине 70-х годов, тогда предназначенных для итальянского рынка. Автоматизация процессов при этом будет осуществлена на основе оборудования НПО автоматики. Общая площадь помещений комплекса составит 12 тысяч кв. м. Планируется создание 20 рабочих мест.

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