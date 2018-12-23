Чем запомнится упоровской агрофирме «КРиММ» 2018 год

Упоровская агрофирма «КРиММ» подвела итоги своей работы в 2018 году, и ей действительно есть чем похвастаться. Объём продовольствия, которое в этом году собрали с полей областного предприятия, составил аж 160 тысяч тонн! Это пшеница, картофель, капуста, морковь и другие сельскохозяйственные культуры. О том, чем запомнится «КРиММу» непростой год, в материале «Комсомольской правды – Тюмень».

ГОД УДАЛСЯ

Сотрудники упоровского «КРиММа» отмечают: урожай удался, несмотря на позднюю посевную. По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, урожайность одной только пшеницы (и яровой, и озимой) составила более 30 центнеров с гектара, что является хорошим показателем. Однако хороший урожай нужно продать, поэтому в агрофирме задумались о более значимом присутствии в сетях и экспорте продукции.

- Для себя мы определили следующие приоритеты развития – это торговые сети, экспорт и переработка, – рассказывает Геннадий Рязанов. – С первыми всегда было сложно работать, но сейчас рынок устроен так, что без них крупным предприятиям не обойтись. По экспорту этот год стал знаковым. Наладили деловые отношения с Узбекистаном, отгрузили первую партию картофеля в Азербайджан.

С картофелем, кстати, «криммовцам» тоже повезло – в этом году «земледельцы» собрали почти 103 тысячи тонн. На эти показатели аграрии вышли достаточно рано – в начале октября, и это несмотря на то, что из-за поздней посевной пришлось задержаться с посадкой. Во время уборочной кампании в хранилища агрофирмы ежесуточно загружалось 4,5 – 5 тысяч тонн картофеля. Перед началом сельхозяйственного сезона КРиММ улучшил логистику, а именно сократил время доставки урожая с полей до хранилища. Только благодаря слаженной работе всего коллектива удалось добиться такого результата.

Впервые в этом году агрофирма решила посадить новую сельскохозяйственную культуру – сою. Её выращивали на площади 186 га, но в будущем площади под неё могут быть увеличены. Эксперимент по выращиванию этого вида растений признан удачным в хозяйстве.

- Соя очень ценится из-за своей высокой насыщенности белком, - говорит Геннадий Рязанов. – Соя – теплолюбивая культура, а учитывая наше лето, срок созревания не быстрый.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Опыт европейских коллег подтолкнул упоровских аграриев и к развитию новых технологий на агрофирме. Так, в этом сельскохозяйственном сезоне «земледельцы» взяли за основу работу фермерских хозяйств Голландии и Германии.

- Их основная особенность – ровные поля, благодаря которым создается единый микроклимат и нет провальных зон по урожаю. Весь процесс компьютеризирован, на реальное поле накладывается виртуальное, таким образом, осуществляется полный контроль. Высшую «аграрную математику» нам тоже необходимо освоить. Только при соблюдении этого условия мы сможем на равных конкурировать с ведущими европейскими хозяйствами. И урожай, под сто тонн с гектара, не будет казаться фантастикой, - говорит Геннадий Рязанов.

Долго мешкаться тюменцам не пришлось: опыт европейцев сразу взяли в практику. Здесь закупили выравниватель полей и сканер, который в онлайн-режиме определяет плодородие почвы. По словам гендиректора, для интенсивного развития нужны новые подходы к ведению хозяйства, благодаря чему в 2018 году и были достигнуты хорошие результаты.

- Впрочем, останавливаться на достигнутом не собираемся. Примеры европейских сельхозпроизводителей, чьи урожаи выше среднероссийских, перед глазами. Ориентир есть, будем к нему стремиться, - признаётся генеральный директор.

НОВЫЙ ЗАВОД

Строительство завода по переработке картофеля мощностью 30 тысяч тонн, который строится на территории «КРиММа», тоже уже выходит на финишную прямую. Зимой охлажденный картофель, бланшированный картофель и картофель, пастеризованный в вакуумной упаковке попробуют жители области.

- В овощехранилище монтируются системы вентиляции, электричества, устанавливаются клапаны сброса воздуха. Непосредственно в цехе врезаются элементы стока воды, - говорит Геннадий Рязанов. - До конца года мы планируем установить оборудование, это главная и самая современная начинка всего производства, и зимой следующего года выдать первую продукцию.

По его словам, общая сборка узлов и агрегатов, в силу масштабности проекта, займёт порядка пяти месяцев.

- Оборудование самое современное, от одного из лучших европейских производителей. Голландские специалисты фирмы Kiremko уже не раз были на территории завода, так что всю консультационную помощь мы получаем, - отметил он. – Вместе мы осматривали поля, занятые овощными культурами открытого грунта, системы полива, холодильные установки. Это сотрудничество будем продолжать.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, кроме установки оборудования зимой здесь планируют выполнить ещё одну важную задачу, уже на полях агрофирмы. В частности, планируются масштабные работы по коренному улучшению структуры почв с помощью торфа.

- Сейчас ждем, когда торфяники заморозятся, и приступим к его вывозу. В работах задействуем более 40 единиц техники и 4 экскаватора, - рассказал Геннадий Рязанов.