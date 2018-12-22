Тюменские педагоги системы дополнительного образования подвели итоги 2018 года и наметили планы на будущее

В Тюмени завершились мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия государственной системы дополнительного образования детей в России. В них приняли участие более 300 человек. В течение трех дней научные работники, преподаватели, представители органов власти, а также руководители и педагоги муниципальных опорных центров Тюменской области обсуждали актуальные вопросы развития системы дополнительного образования на различных тематических площадках и секциях.

Так, во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоялась научно-практическая конференция по теме «Педагогические инновации в дополнительном образовании детей». В рамках нее участники обсудили интересные проекты и новые практики, обобщили накопленный опыт работы и наметили задачи на предстоящий год.

Параллельно на трех секциях-площадках рассматривались особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, применение цветодидактики в творческом развитии воспитанников и технологии развития SOFT SKILLS в системе дополнительного образования. В рамках секции, посвященной основам цветодидактики, о перспективах развития художественной направленности дополнительного образования рассказала директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» Оксана Гончарова.

После участники собрались за круглым столом. О результатах деятельности регионального модельного центра рассказала начальник управления развитием региональной системы дополнительного образования Дворца «Пионер» Светлана Антонова.

По ее словам, за время внедрения персонифицированного финансирования за 2017 и 2018 года проведена сертификация 326 краткосрочных образовательных программ объемом 8-12 часов. Благодаря этому на сумму своего сертификата более 9 тысяч детей в возрасте 6 -10 лет прошли обучение по 2-3 краткосрочным программам по выбору.

Для развития дистанционного образования создана информационная платформа «Пионер-онлайн». В 2018 году в ходе работы проектной педагогической лаборатории разработано 9 онлайн-курсов. Всего на платформе размещено 12 онлайн-курсов и зарегистрировано 352 человека.

- Разработаны профессиональные программы повышения квалификации, соответствующие современным вызовам к системе дополнительного образования, и реализуются в сетевой форме совместно с ТюмГУ. В курсах повышения квалификации приняли участие 110 слушателей из 12 муниципальных образований Тюменской области. Еще 30 педагогов прошли подготовку по технической направленности на базе детского технопарка «Кванториум». Также в ДТ «Кванториум» прошел подготовку по программе повышения квалификации в сетевой форме 71 учитель технологии общеобразовательных школ региона, – отметила Светлана Антонова.

Помимо дискуссионных секций для педагогов работали и интерактивные площадки, в работе которых приняли участие организованные группы детей, волонтеры и все желающие. Мастер-классы, творческие лаборатории, показательные выступления проходили в Арт-парке Дворца «Пионер», в ДТ «Кванториум», Центре туризма и краеведения. 20 декабря в Центре искусств и культуры прошла презентация опыта работы с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья по программе «Перезагрузка».

Мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия государственной системы дополнительного образования детей в России, завершились награждением победителей конкурса общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей. В каждой номинации жюри определи по пять номинаций и получили ресурсную поддержку в виде комплектов лабораторного оборудования и конструкторов «Набор LEGO Mindstorms EV3 45544». Заслуженные награды представителям учреждений дополнительного образования из Нижнетавдинского, Омутинского, Тобольского, Ишимского, Голышмановского, Ярковского районов и города Заводоуковска вручил руководитель Регионального модельного центра Сергей Лысов.

Работа по развитию системы дополнительного образования будет продолжена и в следующего году. Особое внимание планируется уделить спортивному направлению. Так, намечен запуск проекта, связанного с интеграцией дополнительного образования в систему общего образования, введением третьего урока физкультуры на базе спортивных школ.

-В рамках обычного урока физкультуры ребенок может попробовать себя в различных видах спорта и в последующем записаться в ту секцию, которая пришлась ему по душе. Кроме того, внедряются программы модульного образования, когда детям дошкольного и младшего школьного возраста предлагается попробовать себя сразу в нескольких видах спорта и пройти общефизическую подготовку, - отметил директор департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Он добавил, что на 2019 год в Тюмени намечено строительство центра спортивной гимнастики, комплекса спортивных площадок, завершение реконструкции лесопарковых зон. Не останутся без внимания и другие районы области. Так, планируется строительство плавательных бассейнов в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, спортивных комплексов в селах Мальково, Ярково, хоккейного ледового дворца в Тобольске, тренировочной площадки в поселке Винзили, реконструкция стадиона в селе Червишево.