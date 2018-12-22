Инициативная молодежь Тобольска проведет летом фестиваль творчества «Вектор улиц». Его участники смогут переосмыслить городскую среду, создать арт-объекты и посетить мастер-классы по направлениям: стрит-арт, видео-, фото-, дизайн, стенд-ап, архитектура, музыка. Сейчас проект заявлен на грантовый конкурс от одной из компаний, что поможет ему реализоваться в 2019 году. Проголосовать за «Вектор улиц» можно по ссылке до 23 декабря.

Напомним, фестиваль уже проходил в августе и собрал более 100 тоболяков. На нем были созданы: неофициальный гимн Тобольска, уникальный принт города с достопримечательностями, 25-метровое граффити, макеты малых архитектурных форм и необычные мусорные баки. А абстрактная надпись «Тобольск» с башнями Кремля украсила стену в 10 микрорайоне.

— После фестиваля было много положительных отзывов и слезных прощаний. В том числе и эксперты из Омска, Москвы и Тюмени уезжали с грустью и просили повторения проекта. В августе мы только опробовали этот проект, а в 2019 году хотим ставить больше целей и создать сообщества, чтобы раскачивать творческую индустрию Тобольска. Участники смогут выразить мысли и эмоции через творчество, которое будет находиться в черте города, что сделает Тобольск еще привлекательнее для жителей и туристов, — поделилась Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Справка «КП»

Грантовый конкурс социально-значимых проектов единой благотворительной программы «Формула хороших дел» компании СИБУР проходят три этапа: подача заявок, их оценка и определение победителей. Проекты можно было заявить в шести направлениях: волонтерство, развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура. Итоги подведут в январе 2019 года.