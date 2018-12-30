Где в Тюмени сделать селфи в зимние каникулы 2019 года

Что останется на память после каникул? Правильно, отличные фотографии о хорошо проведенном времени. «Комсомолка» подготовила список мест, где стоит побывать. Он может пригодиться не только туристам, но и горожанам.

Цветной бульвар

Круглый год - это самое популярное место в городе. Можно сфотографироваться с троицей знаменитых клоунов – Юрием Никулиным, Олегом Поповым и Карандашом - возле цирка, скульптурами «Нежность» и «Лира», фонтана «Времена года», оседлать мотоцикл, примерить тапки, посмотреть на город из кабинки колеса обозрения и вообще отлично провести время.

Набережная Туры

Здесь также можно сделать замечательные снимки в любое время года. Обратите внимание на «новинку сезона» - Масловский взвоз, он находится на ул. 25 лет Октября, недалеко от перекрестка с Орджоникидзе. А также не забывайте о продлении набережной до Свято-Троицкого монастыря.

В темное время суток включается подсветка на Мосту влюбленных и у строительного института ТюмИУ.

Фотографироваться можно как с самой набережной, так и со смотровых площадок вдоль нее.

Загородный сад

Снег подчеркивает белое убранство сквера на ул. Профсоюзной. Можно сфотографироваться с прогуливающимися дамами, Машенькой, офицером, мальчиков, аистом. Покружиться в беседке у смотровой площадки, прогуляться по аллеям.

Сквер сибирских кошек

Котики – всегда хороши. А сибирские котики – настоящие герои. После блокады Ленинграда 238 тюменских котов и кошек было вывезено на борьбу с распоясавшимися грызунами. Всего из Сибири мобилизовано около 5000 животных. В память о подвиге установлены 12 скульптур на ул. Первомайской.

Площадь памяти

Еще одно популярное место, главными достопримечательностями которого являются свеча высотой 29 метров, вечный огонь, военная техника. Со стороны Дворца бракосочетания установлено «Дерево семьи», возле технопарка – трехметровый кубик-рубик и новогодняя елка.

Площадь борцов революции

Здесь расположены две достопримечательности: фонтан в форме карты Тюменской области и дерево счастья, где можно загадать желание. Рядом находится смотровая площадка и спуск на набережную Туры.

НА ЗАМЕТКУ:

Фотки с елкой

Где в Тюмени установлена новогодняя атрибутика:

- Композиции «Подарки» и «Новогодний сюрприз» - новинки сезона. Высота украшенных коробок до 3-3,5 метров! Сфотографироваться можно у мостов Влюбленных и Челюскинцев соответственно.

- Гигантские цифры «2019» находятся на Городской площади, Цветном бульваре.

- Большие буквы «С Новым годом» - на улице Республики, у театра драмы.

- Световая растяжка «С Новым годом!» на улице Ямской.

- «Дед Мороз и Снегурочка» - в Тенистом сквере и в сквере «Казачьи луга».

- Двухметровые варежки - в сквере Славянский».

- «Хрустальные фонтаны» и другие праздничные украшения размещены на Цветном бульваре, Центральной площади, Аллее молодоженов, у технопарка, у ДК «Нефтяник», скверах: Комсомольский, Депутатов, Славянский, «Серебряные ключи» и др.

- Новогодние елки: на Цветном бульваре, площади 400-летия Тюмени, у технопарка; площадях: единства и согласия, Никольской; на бульварах Николая Чукмалдина, Анатолия Косухина; в скверах: Комсомольский, Молодежный, Льва Ровнина, Семейный, Депутатов, «Серебряные ключи» и др.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где сфотографироваться «в зимнем лесу»

Чтобы сделать красивые снимки на природе, не обязательно выбираться за город. Подскажем места, где устроить фотосессию:

- Гилевская роща,

- Затюменский парк,

- Парк Гагарина,

- Сквер «Школьный»,

- Сквер «Гимназистов»,

- Сквер «Юность» и другие.