Тюменские овощеводы в 2018 году опередили юг России по урожайности

Несмотря на сложный 2018 год, Тюменская область побила рекорды по России по урожайности овощей открытого грунта, которая составила 448 ц/га. Это на 11 центнеров выше, чем на аналогичный период прошлого года. Тюменские аграрии смогли обойти регионы с более мягкими климатическими условиями – Волгоградскую область и Республику Ингушетия, которые также находятся в тройке лидеров.

Аграрии не намерены останавливаться на достигнутом, планируя развивать овощеводство.

«Мишка» в поле

Два года подряд рекордсменом по валовому сбору картофеля является агрофирма «КРиММ» из Упоровского района. Нынче сбор составил 103 тысячи тонны. В течение года специалистами была проведена большая работа. Как следствие, в течение суток в агрофирме убирали 4,5 - 5,0 тысяч тонн картофеля.

- Перед началом сельхозсезона мы ставили перед собой задачу улучшить логистику: сократить время доставки урожая с полей до хранилища и осуществить быструю выгрузку. Только благодаря слаженной работе всего коллектива удалось добиться такого результата. Теперь я с полной уверенностью могу сказать, что мы еще на один шаг приблизились к ведущим современным образцам ведения сельского хозяйства, – говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

Часть продукции отправилась на экспорт в страны Средней Азии. Одним из получателей стал Узбекистан. С республикой у тюменских аграриев есть возможность полноценного сотрудничества.

– Во время поездки в составе делегации Тюменской области во главе с губернатором мы предложили нашим торговым партнерам закупать криммовский семенной картофель, и выращивать его у себя, - комментирует генеральный директор. - Таким образом, можно наладить поставки свежей продукции к нам уже в мае или даже раньше. Именно тогда наблюдается определенный дефицит, и Тюменская область принимает картофель, в том числе из дальнего зарубежья.

Чтобы развивать сотрудничество дальше, стороны договорились улучшить логистику поставок. В частности, в обратный путь загружать наши фуры черешней, сухофруктами, а зимой свежим луком, чесноком и яблоками.

Тем временем селекционеры КРиММ совместно с Уральским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства вывели новый сорт картофеля под названием «Мишка». Он уже получил соответствующий патент от Министерства сельского хозяйства.

- Мы достаточно давно занимаемся селекцией, сотрудничаем с учеными, и новый картофель «Мишка» стал результатом наших многолетних экспериментов, – говорит Геннадий Рязанов. – Проводятся они в рамках специальной федеральной программы по созданию конкурентоспособных сортов картофеля отечественной селекции. Мы считаем, что сорт перспективный, ранний, столовый с отличными вкусовыми качествами. Клубни красные, овальной формы. В ближайшем будущем они появятся на наших полях.

Нариманово обеспечит юг и север

Еще один овощной гигант области – «ТюменьАгро». В 2014 году в деревне Нариманово Тюменского района компания начала строительство первой очереди тепличного комбината. В сентябре 2015 года тепличный комплекс площадью 11 га введен в эксплуатацию. В этом же году предприятие приступило к реализации второй очереди, которая получила разрешение на ввод в 2016 году.

В 2018 году инвестор принял решение о строительстве третьей очереди с производственной площадью до 15 га с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей.

- Компания «ТюменьАгро» приступила к строительству третьей очереди тепличного комплекса. После выхода на полную мощность будут полностью удовлетворены потребности Тюменской области, включая автономные округа в свежих овощах и зелени, - говорит заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

В высокотехнологичных теплицах выращивание овощей осуществляется по методу малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом. У компании заключены договоры со всеми ведущими федеральными сетями. Ведутся поставки в Югру и на Ямал, а также в другие регионы УрФО.

- Правительство Тюменской области рассматривает агропромышленный комплекс как один из ключевых драйверов укрепления региональной экономики. Такие проекты, как тепличный комплекс «ТюменьАгро», являются примером эффективного управления, клиентоориентированности и внедрения современных технологий и методов работы. Мы заинтересованы в развитии проекта и продолжим его поддержку, – комментирует губернатор Тюменской области Александр Моор.

УРОЖАЙ-2018

Валовой сбор овощей, выращенных в Тюменской области в 2018 году, составил чуть меньше 55 тысяч тонн. При этом почти 12 тысяч тонн овощей свежего урожая аграрии уже реализовали. Остальное заложено на зимнее хранение.

Серьезно вырос показатель урожайности у моркови — в 2018 году это 408 центнеров с гектара (2017 год — 394 центнеров с гектара, 2016 год — 277). Валовой сбор — больше 20 тысяч тонн.

Значительно увеличилась урожайность лука. В 2018 году с гектара тюменские аграрии собирали этого овоща сразу 310 центнеров с гектара (в 2017 году — 158, в 2016 — 186).

Кроме того, тюменцы собрали почти 22,5 тысячи тонн капусты, более 9 тысяч тонн свеклы, сообщает департамент АПК Тюменской области.