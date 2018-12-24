Тюменцам напомнили, как правильно запускать фейерверки в новогоднюю ночь

До Нового года остались буквально считанные дни. Тюменцы в спешке покупают продукты к праздничному столу, подарки родным и близким и, конечно, фейерверки. Однако праздничный салют может закончиться плачевно, если пренебрегать правилами безопасности при использовании пиротехники. Их нужно придерживаться и в местах массового скопления людей, и в бытовых ситуациях.

ГДЕ КУПИТЬ?

Если вы решили устроить новогодний салют, отправляйтесь за пиротехникой только в те магазины и к тем продавцам, у которых есть все разрешительные документы на такой вид деятельности и сертификаты качества на продукцию. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, все товары должны иметь описание на русском языке и соответствовать сроку годности.

Да, перед тем как устроить «феерическое шоу», не забудьте прочитать инструкцию, в которой должны быть прописаны способы безопасной подготовки и запуска, размер опасной зоны, способы безопасной утилизации, реквизиты производителя, информацию о сертификации и предупреждение об опасности изделия (выделенным шрифтом или с использованием слова «Внимание!»).

Если этой информации нет, значит пиротехнику покупать нельзя – это фальсификат. К тому же, к стоит отнестись настороженно, если название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают; копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, в графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности; код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

ГДЕ ХРАНИТЬ?

Купили пиротехнику – храните только в правильном месте. Это должно быть сухое и прохладное место, вдали от электрических или газовых приборов и источников огня. Также «салюты» нельзя оставлять на подоконниках, балконах, во дворах из-за попадания солнечных лучей. Запрещено сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах.

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

Если вы выполнили все предыдущие пункты, всё равно проверьте, нет ли на пиротехнике дефектов или повреждений. Даже её обычный провоз на автомобиле требует повышенной осторожности, ведь вещества могут детонировать от сильного удара. Не носите петарды в карманах, не играйте с ними и не используйте не по назначению.

Чтобы не дай Бог, не ранить человека, установите салют надёжно, особенно если речь идёт о залповых системах. После первой и второй ракеты они могут упасть на бок. Дабы избежать возможных травм, отведите зрителей на безопасное расстояние, а лучше – укройте за надёжной преградой.

ГДЕ ЗАПУСКАТЬ?

Фейерверки следует запускать на открытых площадках, где в радиусе около 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов. Категорически запрещено запускать пиротехнику: на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП; на крышах, балконах и лоджиях, во время ветра, во время митингов и демонстраций.

Кроме того, не стоит давать в руки пиротехнику малолетним лицам.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ?

Чтобы не накликать на себя беду, во время использования пиротехнического изделия, не наклоняйтесь над ним. Чаще всего травмы лица и рук возникают как раз-таки при внезапном запуске ракеты. Особое внимание стоит уделить фитилю фейерверка. Если он повреждён или отсутствует – выбросите это изделие от греха подальше.

Бывает такое, что фейерверк не срабатывает. Если такое случилось – не используйте его повторно! В самый неподходящий момент батарея, петарда или одиночный салют обязательно сработают и, как результат, - травма. Держите наготове воду, которая поможет быстро устранить внезапное возгорание. Также в воде стоит смочить все сработавшие фейерверки на случай, если внутри остались взрывчатые и горючие вещества. После использования осмотрите и очистите территорию от пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Чтобы первый день нового года не превратился в последний, не используйте пиротехнические изделия в состоянии алкогольного опьянения.

КУДА ЗВОНИТЬ?

При пожаре или другой чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни человека, не забывайте про телефоны экстренных служб:

- Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101

- Полиция – 02/102

- Скорая помощь – 03/103

- Аварийная газовая служба – 04/104