2018-12-21T16:38:21+03:00
Общество

«Рядом можно ставить скорую»: тюменцы чуть не поубивались на катке возле школы

Жители испытали бесплатную ледовую площадку и остались недовольны. Оказалось, они просто поторопились
Лидия Шумкова
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Тюменцы решили испробовать школьный каток и разочаровались в качестве льда. Фото отправлено читателями "КП-Тюмень"Тюменцы решили испробовать школьный каток и разочаровались в качестве льда. Фото отправлено читателями "КП-Тюмень"
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Не успели одни наточить коньки и встать на лед, как другие уже столкнулись с проблемами на новеньком катке. Возле второго корпуса гимназии №83 в Тюмени по улице Союзной, 135 залили большую площадку для катания. Хотя называть ее катком у тех, кто рискнул там прокатиться, язык не поворачивается.

В редакцию «Комсомолки» обратилась тюменка Анна. Она живет недалеко от гимназии №83, там учится ее дочка. Накануне они вместе решили испробовать школьный каток. Принесли с собой коньки, но еще до того, как встали на лед, уже испытали неудобство. По всему периметру ледового корта нет ни одной лавочки. Переобуваться маме с дочкой пришлось стоя, что, по их словам, было крайне неудобно. С еще большей проблемой Анна и ее дочь столкнулись, когда вышли на сам каток.

Каток заливали шлангами с горячей водой, парило на всю округу. Фото отправлено читателями "КП-Тюмень"

Каток заливали шлангами с горячей водой, парило на всю округу. Фото отправлено читателями "КП-Тюмень"

- Рядом можно ставить скорую с бригадой травматологов - настолько здесь неровный лед. Мы, кстати, из окна видели, как этот каток заливали - шлангами с горячей водой, парило на всю округу, - пожаловалась Анна.

«Комсомольская правда-Тюмень» запросила комментарий у городского департамента образования. Там заверили, что проблему с катком школа решит до конца недели – лед обязательно выровняют.

- На территории образовательных учреждений Тюмени этой зимой организовали 37 ледовых площадок. На некоторых из них установлены ворота, чтобы желающие могли играть в хоккей. Возле отдельных площадок на усмотрение администрации школы установлены лавочки, чтобы дети могли переобуваться. В течение всей зимы ледовые площадки будут поддерживаться в нормативном состоянии, - официально сообщила пресс-секретарь департамента Ольга Панова.

Она отметила, что для формирования прочного и при этом ровного слоя важно заранее подготовить участок, при заливке учитывать температуру окружающего воздуха, напор воды, следить за равномерным распределением воды по территории корта и принимать во внимание ряд других параметров. После основной заливки происходит выравнивание корта: для этого используется горячая вода и специальные «гладилки».

Оказалось, что на территории корпуса гимназии №83 завершен только первый этап заливки, полностью готов каток будет к 24 декабря. Фото отправлено читателями "КП-Тюмень"

Оказалось, что на территории корпуса гимназии №83 завершен только первый этап заливки, полностью готов каток будет к 24 декабря. Фото отправлено читателями "КП-Тюмень"

- На территории корпуса гимназии №83 по улице Союзной, 135 завершен только первый этап заливки. Но уже на этих выходных специалисты приступят ко второму этапу, и с 24 декабря дети смогут здесь свободно кататься. Пока что мы не рекомендуем к посещению этот каток до завершения работ по выравниванию поверхности, - пояснила Ольга Панова конкретную ситуацию.

Напомним, в Тюмени, по информации администрации города, в период предновогодних праздников было уже открыто 116 ледовых объектов, в том числе 90 хоккейных кортов и 26 ледовых площадок. Общая площадь ледовых покрытий составляет более 118 тысяч квадратных метров.

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