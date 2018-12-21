Центр образовательной астрономии «КВАЗАР»: пединститут открывает «звезду»

В Тобольске на базе педагогического института имени Д.И. Менделеева (филиале ТюмГУ) создается Центр образовательной астрономии «КВАЗАР», названный в честь самых масштабных и удивительных звездных объектов Вселенной.

Что такое образовательная астрономия сегодня?

Это не просто развитие знаний по физике, математике и информационным технологиям, а основа для освоения таких перспективных инженерно-технических и научных направлений, как астрофизика, астробиология, космическая робототехника и мехатроника. Космическая отрасль является одним из приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской Федерации.

Астрономия сегодня – это база для подготовки будущих специалистов инженерного корпуса, обладающих глубокими мультипредметными знаниями, инициативностью, способностью творчески мыслить и находить нестандартные решения, соответствующие новым технологическими реалиями и вызовам.

В пединституте хорошо понимают, что подготовка таких специалистов должна начинаться как можно раньше, уже со школьной скамьи. Ресурсный центр образовательной астрономии «КВАЗАР» направлен на

- создание условий для развития интереса, способностей, инженерно-технического мышления и компетенций школьников в области астрономии, космической техники и технологий;

- организацию системы взаимодействия с образовательными организациями (основного, дополнительного и профессионального образования) региона в направлении деятельности Центра;

- привлечение технологических энтузиастов: астрономов-любителей, инженеров-техников, педагогов и родителей.

В Центре вы найдете образовательные курсы для школьников (детский клуб «Занимательная астрономия», проектная мастерская «КБ Орбита», лабораторный практикум по астрономии, гейм-курс «Астрофизика и ракетостроение»), сможете посетить научно-популярные лекции и наблюдать объекты и явления небесной сферы. Центр организует экскурсии, олимпиады, фестиваль технических проектов, а также выездные научно-популярные мероприятия, в том числе, с выездом в другие города. Важной составляющей Центра является методическая поддержка педагогов и учителей. Интенсивные выездные школы по образовательной астрономии «Space Masters» состоятся в Ишиме, Когалыме и Ноябрьске.

Открытие Центра образовательной астрономии «КВАЗАР» состоится 26 января 2019 года на полях регионального фестиваля «РобоФест-Тобольск 2019». Тобольский педагогический институт имени Д.И. Менделеева приглашает город и его гостей в увлекательное путешествие к удивительным и загадочным объектам нашей Вселенной, к новым знаниям и компетенциям в космической отрасли.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов для некоммерческих организаций.