Жители Тюменской области активно вакцинируются против гриппа и пневмонии

В Тюменской области ежегодно регистрируется более 5000 случаев заболеваний внебольничными пневмониями. В основном болеют взрослые, удельный вес детей в структуре заболеваемости составляет 38%. Наиболее эффективным методом предупреждения пневмококковой инфекции признана вакцинация. Так, по информации департамента здравоохранения Тюменской области на середину декабря 2018 года вакцинировано и ревакцинировано против пневмококковой инфекции всего 54 310 человека, из них детей 42 694.

Немного цифр

Заболевания, вызываемые пневмококком, представляют достаточно серьёзную проблему для здравоохранения Российской Федерации. В 2005 году по оценке Всемирной организации здравоохранения число случаев смерти по причине пневмококковой инфекции достигло 1,6 млн, включая 0,7-1 млн случаев смерти детей в возрасте младше 5 лет.

Пневмококк имеет более 90 серотипов, около 13 из которых вызывают такие опасные заболевания как пневмонии, отиты, пневмококковые менингиты, синуситы, сепсис. Пневмококковая инфекция передаётся воздушно-капельным путём и источником инфекции является бактерионоситель или больной человек.

Развитие пневмококковой инфекции возможно при резком снижении иммунитета. Среди факторов риска - переохлаждение, перенесенное ОРВИ или грипп. Высокая заболеваемость пневмококковыми инфекциями встречается среди детей до 5 лет и людей старше 65 лет. Кроме того, к наиболее восприимчивой группе относятся люди, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхолёгочной системы, сахарный диабет, ожирение, хроническую болезнь почек, дети и взрослые с онкогематологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные.

К группе риска также относятся люди, пребывающие в организованных коллективах. Это, прежде всего, дети, посещающие детские сады, школьники, военнослужащие, пожилые пациенты в домах-интернатах и т.д. Больше шансов заболеть и тех, кто имеет вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем.

Вакцинация и еще раз вакцинация

По словам главного врач ММАУ «Городская поликлиника №8» основной проблемой на сегодня является рост устойчивости пневмококка к антибиотикам, что затрудняет лечение и нередко приводит к летальным исходам. Поэтому эффективным способом борьбы с пневмококковой инфекцией в настоящее время является вакцинация.

- Мировой опыт показал, что вакцинация против пневмококковой инфекции на 80% снижает частоту пневмококковых менингитов и пневмоний, - отметила главврач Ольга Дурегина. -

По ее словам, для вакцинации используют несколько вакцин. Широкое распространение получила 13-валентная вакцина. Она дает возможность прививать детей с 2-х месяцев жизни и взрослых старше 50-ти лет. Вакцины против пневмококковой инфекции переносятся хорошо, реакции на введение вакцины минимальны.

- Помимо вакцинации существуют неспецифические методы профилактики пневмококковой инфекции, они помогают укрепить иммунитет и снизить заболеваемость. К ним относятся такие простые, но очень важные правила, как соблюдение личной гигиены, мытьё рук, проветривание помещения, изоляция больного на время болезни, ношение маски в местах массового скопления людей, употребление свежих фруктов и овощей и умеренная физическая активность, - подчеркнула Ольга Дурегина.

Главный врач городской поликлиники добавила, что это простые правила в сочетании с вакцинацией способы защитить жителей региона от опасной инфекции и ее последствий. Поставить прививку против пневмококка тюменцеы могут в любой поликлинике города Тюмени.

С заботой здоровье

В целом жители Тюменской области охотно принимают участие в прививочных компаниях. Тюменцы, особенно молодое поколение, не хотят выпадать из активной повседневной жизни. Поэтому многие самостоятельно заботятся о своем здоровье и здоровье своей семьи. Чаще всего жители региона прививаются от гриппа. Так, сезоне 2017-2018 вакцины получили 642 549 человек, что составило 43,5% от совокупного населения области. Также тюменцы охотно вакционируются, отправляясь в экозитические страны.

Всего, на сегодняшний день, жителя региона защищены от 19 инфекционных заболеваний. Среди них туберкулез, вирусные гепатиты А и В, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, паротит, грипп, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция и ветряная оспа. В список заболеваний, защититься от которых помогают прививки также входит - менингококковая инфекция, ротавирусная инфекция, природноочаговые инфекции (туляремия, клещевой энцефалит), сибирская язва, бешенство, брюшной тиф.

- В 2016 году для родителей разработаны буклеты по основным вопросам, касающимся вакцинопрофилактики. А с января 2017 года работает мобильное приложение «БЕБИ-ГИД» для информирования родителей, - отметила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова.

Она добавила, что мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых за счет вакцинации, включены в государственную целевую программу «Государственная программа развития здравоохранения Тюменской области до 2020 года и плановый период до 2023 года».