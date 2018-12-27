Какие фильмы намерены посмотреть тюменцы в новогодние каникулы

Международный день кино отмечают не только работники кинематографа, но и зрители, ради которых создаются эти фильмы. Россия присоединяется к торжествам в 2018 году, даже несмотря на то, что у нас есть отдельный праздник, посвященный кинематографу.

Статистические данные говорят о том, что каждый человек просматривает по одному фильму раз в 3-4 дня. За 50 лет получается 18 тысяч кинолент, которые равняются 27 тысячам часов. Мы спросили тюменцев, какие фильмы они будут смотреть всей семьёй в эти новогодние праздники?

- Всей семьей пересмотрим старые «Ёлки» и «Один дома», «Дед Мороз. Битва магов». Из мультфильмов – «Рождественская история», «Хранители снов». А из нового – «Щелкунчик и 4 королевства», - поделилась любимой подборкой депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

«Один дома» - стал один из любимых фильмов для семейного просмотра. Фото kinopoisk.ru

Адвокат Мария Поветкина призналась, что ее семья – настоящие киноманы. В планах на праздники для семейного просмотра обязательная классика «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь» и конечно же, «Один дома».

- В списка также числятся - «Джентельмены удачи», «Интуиция», «Отпуск по обмену». Дети любят: «Морозко», «Гринч - похититель Рождества» с Джимом Керри. Хотим им показать в этом году фильм нашего детства - «Чародеи», - рассказала Мария Поветкина.

Бессменно любимым новогодним фильм «Иронию судьбы» считает и начальник управления по корпоративным коммуникациям «Газпромнефть-Ямал» Александра Киселёва.

- Я смотрю его каждый год. Ну я семья терпит меня, - поделилась Александра.

А вот руководитель студию фруктов букетов «Съешь меня» Регина, призналась, что старые семейные комедии про Новый год пересматривать не хочется, надоело.

- Единственное, что очень хотелось пересмотреть - это "Один дома" - посмотрели! А в каникулы будем искать что-то новенькое и ходить в кино, - добавила она.

"Гринч – похититель Рождества" - одна из любимых новогодних киноисторий многих тюменцев. Фото kinopoisk.ru

С просмотра фильмов по российской классике решили начать каникулы семья Наталия Ситовой – редактора портала «Детки».

- Мы решили с мужем пересмотреть серии, или, правильнее сказать, части «Гоголя». Я с удовольствием посмотрю «Шерлока». Сын, кстати, очень любит его смотреть вместе со мной. А вообще, у меня в последнее время фильмы идут фоном - под вязание. Планирую на каникулах вязать, поэтому рядом просто что-то должно бубнить, лучше, чтобы было много-много серий. Когда при пересчете петель отвлечешься от сюжета, можно спокойно вернуться обратно минут через 15-20-30, ничего не потеряв, - пояснила Наталия.

Директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина призналась, что в ее семейном кругу уже несколько лет новогодние каникулы - это отдых и от телевизора.

- Но до отпуска успели сходить в кино на «Щелкунчика» - за новогодним настроением, - добавила Полина.

- Один дома1,2» - это уже традиция. «Крепкий орешек» посмотрим, если мне удастся убедить жену. А вот «Анастасию» посмотрим, если уже жена меня уговорит, - рассказывает персональный тренер Андрей Сычев, добавив, что общие к просмотру фильмы - «Подарок на рождество», «Реальная любовь». - Если будут идти по телевизору, то с удовольствием посмотрим как старых, так и переснятых «Джентельменов удачи», новую и старую «Иронию судьбы», первые части «Ёлок».

Руководитель маркетингового агентства «Аксиома бизнеса» Надежда Варлачева, мама активного сына-двухлетки не уверена, что у семьи получится расслабиться и посмотреть кино, как было раньше - с вкусняшками, в пледе, с полным погружением.

- Поэтому я ставлю себе speed-планы! Сериалы! Первым пунктом будет мой любимый ситком «Теория большого взрыва». Из 11-12 сезонов я посмотрела только 8. Так что я уже предвкушаю! Второй сериал – «Форс-мажоры». Мы уже посмотрели первый сезон, и я точно собираюсь посмотреть еще пару сезонов в новогодние каникулы. Люблю сериалы с красивыми, очень красивыми людьми. А здесь в главных ролях красавчик Гэбриэл Махт, Патрик Джей Адамс и Меган Маркл. Ну и сюжет, конечно же, меня цепляет, - рассказала Надежда Варлачева.

Она добавила, что в планах - хоть один раз выбраться в кинотеатр, но пока не знает на какой фильм, так как не отслеживает в постоянном режиме, что выходит на экраны.

Современной новогодней киноклассикой стал фильм «Ёлки». Фото kinopoisk.ru

- Видимо будет так: появились свободные три часа! Выбираем кинотеатр и фильм, которые вписываются в наши временные рамки. Бежим! Надеюсь, с фильмом нам повезёт. А если нет, то будем радоваться попкорну, - призналась Надежда Варлачева.

- В кино, гипотетически, сходим с сыном на «Елки» и «Трёх богатырей». Дома, уверена, тоже «Елки», потому что я других современных новогодних фильмов не знаю, и конечно, старые комедии: «Шурик», «Иван Васильевич», «Девчата, «Джентльмены удачи», «Морозко» - все будут гостями в нашем доме в новогодние праздники, - рассказала предприниматель Мария Старикова.