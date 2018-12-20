В Тюмени два памятника архитектуры 19 века продали строителям

Два старинных двухэтажных здания в Тюмени ушли с молотка. Городской департамент имущественных отношений продал их за приличную сумму победителям аукциона, который состоялся 18 декабря.

Одно из зданий – это деревянный двухэтажный дом, построенный в конце XIX - начале ХХ века и расположенный по улице Осипенко, 25. Он принадлежал торговцу рыбными товарами Трофимову. Памятник с высокими окнами, обрамленными фигурными наличниками, отличается лаконичным крупным объемом, стройностью и хорошими пропорциями фасадной композиции. За 5,5 миллионов его приобрел известный застройщик «Завод ЖБИ-3». Соперниками по аукциону были ООО «Югра-Гранит» и ООО «Восток-А». Еще один претендент не был допущен к аукциону, так как от него не было подтверждено поступление задатка. Начальная стоимость здания, заявленная на конкурс, составляла 4,9 миллиона рублей. В цену входил сам двухэтажный особняк площадью 278 квадратных метров и участок земли площадью 1319 квадратных метров. Кстати, в сентябре прошлого года деревянный дом был подпорчен пожаром.

Памятник архитектуры по улице Советская, 37 продали за 18 миллионов рублей. Фото с сайта admtyumen.ru

Второе здание расположено по адресу улица Советская, 37. Двухэтажный дом выполнен в «краснокирпичном» стиле, выделяется подчеркнутой декоративностью уличного фасада и является характерным образцом жилой застройки Тюмени конца ХIХ века. Его площадь - 216 квадратных метров с участком земли в 579 квадратных метров. Объект первоначально оценивался в 2,6 миллиона рублей, однако в результате аукциона его стоимость поднялась до 18 миллионов рублей. Именно такую сумму предложил победитель аукциона ООО«КапиталСтройИнвест». Всего же на аукцион заявилось 12 участников, трое из которых физические лица. Двух участников до конкурса не допустили, так как они предоставили не полный пакет документов.

Ранее в апреле этого года в Тюмени за 32,5 миллиона рублей продали памятник архитектуры «Дом В.Н. Привалова» по улице Кирова, 10, а также за почти 19,7 миллионов рублей «Городскую усадьбу» по улице Семакова, 1.