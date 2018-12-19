Тюменские продукты пользуются спросом в других регионах страны и за рубежом

Тюменская продукция пользуется спросом. Товары местных производителей по праву получают высокие оценки, медали и дипломы на престижных конкурсах, входят в списки лучших по стране.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь-сентябрь 2018 года составил 43,3 млрд рублей. Хозяйствами всех категорий произведено 87,2 тыс. тонн мяса в живом весе (103,9% к аналогичному периоду 2017 года), 414,6 тыс. тонн молока (103,7%), 1 137,8 млн штук яиц (100,01%), сообщает департамент АПК Тюменской области.

- Уверенными темпами растет производство продуктов питания, предприятия модернизируют свои мощности, тюменская продукция осваивает новые рынки сбыта, - комментирует губернатор Тюменской области Александр Моор. – Наши предприятия производят широкий ассортимент продуктов питания высокого качества. Регион полостью обеспечивает себя основными видами продовольствия и готов поставлять его на внешние рынки.

Тюменские производители понимают тренды и отвечают запросам потребителей. В частности, с учётом заботы о здоровье, в линейках появляются яйца, молоко, хлеб, обогащенные микронутриентами, йодом. Мясные гиганты идут навстречу хозяйкам, предлагая широкий ассортимент полуфабрикатов. Для удобства появляется сервис интернет-доставки. Приведем некоторые примеры из новинок 2018 года.

Халяль на экспорт

Реализация продукции за пределы Тюменской области и страны в ближайшем будущем может стать приоритетом в работе одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района - птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер».

- Государственная политика направлена на поддержку экспортных вариантов, - говорит директор птицефабрики Оксана Величко. - Что касается мяса птицы, то в нынешних условиях можно развивать рынок Ближнего Востока, Азии и Китая. В Азии живет больше всего любителей мяса птицы. В Объединенных Арабских Эмиратах потребляют 105 килограммов на одного человека. В связи с высокой температурой воздуха (до 40- 50 градусов летом) производство бройлеров - дорогостоящее занятие, конечный продукт выходит с высокой ценой. Между тем все большим спросом пользуется тюменская халяльная продукция. Мы трепетно следим за всеми технологиями ее производства.

Предприятие намерено в 2-3 раза увеличить производство котлет с начинкой. Приобретение современной автоматической линии входит в план мероприятий по модернизации. Напомним, что в октябре на птицефабрике было открыто три новых птичника.

Элитное мясо для ресторанов

На базе многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия Омутинского района ООО «Бизон» начали выпускать элитное мясо. Для его производства используют специальное оборудование — камеру для ферментации. В ней говядина, предназначенная прежде всего для стейков, проходит процесс вызревания, который длится до 28 дней. За это время в мясе происходят сложные ферментативные и биохимические реакции, влияющие на его вкусовые качества и мягкость.

Для нашего региона эта технология новая и ранее применялась на предприятии «Ясень-Агро» Ярковского района.

С учетом всех потерь и затрат конечная цена увеличивается. Однако спрос на тюменское элитное мясо высокий, особенно среди ресторанов.

Картошка на чипсы

Агрофирма «КРиММ» Упоровского района является одним из ведущих предприятий в РФ по семенному картофелю. Качество продукции высоко ценится как в России, так и за рубежом.

«КРиММ», в частности, сотрудничает с компанией «PepsiCo», которая владеет торговой маркой чипсов «Lay’s».

Компания заинтересована в поставке элитных семян, к которым предъявляются достаточно высокие требования. Тюменская агрофирма их выдерживала в предыдущие годы сотрудничества, поэтому в 2018 году партнеры вошли в пятилетний цикл поставок.

Выращенная форель

Один из главных итогов-2018 деятельности ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» - удачное завершение экспериментов с разведением муксуна и форели.

- Мы вырастили в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке, форель, – говорит руководитель ассоциации Руслан Цицкиев. – Убедились, что можем сами выращивать этот вид рыбы с малька до одного килограмма и выше. И по вкусовым качествам он отвечает самым высоким требованиям.

Также одним из перспективных направлений рыбоводы Сладковского района считают разведение сырка.

Молочка с доставкой

Предприятие «Золотые луга» выпустило новую молочную продукцию. Благодаря современному оборудованию и работе в закрытом режиме линии по производству творога, срок хранения этого продукта увеличится до 17 суток. С июня 2017 года АО «Золотые луга» организовала сервис по доставке молочных продуктов жителям Тюмени по заказу, через интернет-магазин.

Напомним, что в областном центре интернет-доставка продукции местных производителей, в том числе фермерских хозяйств, действует на рынке «Михайловский».

«Золотые луга» являются одним из основных производителей сыров. Всего в Тюменской области производством сыра занимаются 16 предприятий. В последние два года растет количество частых сыроварен, которые в основном производят сыры по итальянским и французским рецептам. Ассортимент сыроварен насчитывает более 40 наименований.