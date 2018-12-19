В Тюменской области обсуждают актуальные направления развития дополнительного образования

В Тюмени проходят торжественные и официальные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия государственной системы дополнительного образования детей в России. Трехдневная программа включает научно-практическую конференцию, работу интерактивных площадок, стратегическую сессию и праздничный концерт.

В юбилей о перспективах

В мероприятиях, стартовавших накануне, 18 декабря, участвуют более 300 человек. Это научные работники, преподаватели, студенты и магистранты вузов региона, руководители и специалисты органов управления регионального и муниципального уровня, курирующие вопросы развития дополнительного образования, а также руководители и педагоги муниципальных опорных центров Тюменской области.

Начиная с утра в разных районах города прошло несколько тематических сессий. Так, на базе детского технопарка «Кванториум» участники обсудили технологию развития SOFT SKILLS (мягких навыков) в системе дополнительного образования. В Центре искусств и культуры в это же говорили об особенностях работы специалистов дополнительного образования с детьми с ОВЗ. Третью сессию в колонном зале Дворца творчества и спорта «Пионер» посвятили основам цветодидактики в условиях дополнительного образования.

Здесь позже прошел проектный семинар- совещание «Роль регионального модельного и муниципальных опорных центров в модернизации и повышении эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей». Начальник управления развитием региональной системы дополнительного образования Дворца «Пионер» Светлана Антонова представила результаты деятельности Регионального модельного центра за 2018 год. О своей работе также рассказали представители МОЦ Тобольска, Ялуторовска и Тюменского района.

Ближайшие два дня участников ждут интерактивные площадки, мастер-классы, творческие лаборатории и тренинги. 20 декабря в Центре искусств и культуры пройдет презентация опыта работы с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья по программе «Перезагрузка». Здесь же, 21 декабря, начнется стратегическая сессия по актуальным вопросам и перспективным направлениям развития системы допобразования.

Мероприятия завершатся праздничным концертом, а также церемонией вручения лучшим представителям отрасли наград Российской Федерации и Тюменской области.

Немного фактов

Внешкольное воспитание в России возникло в конце 19 века в виде кружков, клубов, мастерских, дневных приютов для детей, летних оздоровительных лагерей-колоний. На тот момент это были единичные внешкольные учреждения, созданные прогрессивными педагогами. На государственном уровне решение о развитии внешкольного образования было принято в ноябре 1917 года и ознаменовало создание отдела внешкольного образования. В 1918 году появилось первое государственное внешкольное учреждение Станция юных любителей природы. А спустя год, в июне 1919 года, прошел I Всероссийский съезд по внешкольному образованию. В 30-е годы термин заменили на «внешкольное воспитание».

На территории Тюменской губернии в 1919-1920 годы действовало более тысячи внешкольных культурно-просветительских учреждений, создавались детские дома, дошкольные учреждения. 25 декабря 1936 года бюро Тюменского городского комитета ВКП(б) и президиум городского Совета и Городского профсоюзного совета приняли постановление об открытии в городе Тюмени Дворца пионеров. С июня следующего года в бывшем здании Клуба приказчиков детвора могла с пользой проводить своё свободное время. Около 300 ребят пришли в спортивные, технические и художественные кружки.

После 1991 года система внешкольного воспитания не только не распалась, но и продолжила рост. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» с 1992 года внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями дополнительного образования детей. Началось качественное изменение содержания и форм деятельности и педагогических подходов.

Современная история

В 2005 году в регионе был сформирован Областной центр дополнительного образования детей и молодежи. В дальнейшем путем реорганизаций и путем присоединения других учреждений он был переименован в Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Дворец творчества и спорта «Пионер». На сегодня это – крупнейшее учреждение системы дополнительного образования в регионе.

Всего на территории области работу 149 организаций. Их услугами охвачено порядка 85,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет. По итогам 2018 год рост вовлечения детей и молодежи в систему дополнительного образования составил 40%.

- В каждом учреждении есть спектр бесплатных и платных занятий. Безвозмездно предоставляются услуги, которые оказываются в рамках муниципального задания, остальное - за деньги. В регионе действует множество частных развивающих клубов. Детям, относящимся к льготным категориям населения, отдается приоритет при наборе групп в рамках муниципального задания, а также предоставляются льготы на платные занятия, - отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Он добавил, что в современном российском обществе дополнительное образование детей - одно из важнейших составляющих образовательного пространства. Неслучайно президент России поставил задачу к 2020 году повысить доступность и качество дополнительного образования и увеличить до 70-75% долю детей, обучающихся по данным программа детей.