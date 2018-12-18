Губернатор Александр Моор назвал основные события 2018 года в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на брифинге в Тюменской областной Думе, перечислил основные события 2018 года. В их числе – завершение строительства Тюменской кольцевой автодороги, ввод в эксплуатацию мусоросортировочного завода, открытие музея семьи Романовых в Тобольске и многое другое. Как отметил глава региона, качественно реализованные масштабные проекты – результат слаженной работы регионального правительства, областного парламента и муниципалитетов.

О ПОЛИТИКЕ

Важное политическое событие 2018 года, по мнению Александра Моора, – выборы президента Российской Федерации. Глава региона подчеркнул, что в марте тюменцы проявили большую активность, пришли на избирательные участки и выполнили гражданский долг.

Во многом это стало возможным благодаря информационно-разъяснительной деятельности о выборах, разделённой на три «волны». Первая волна была информационной (логотип, символ избирательной компании, где обозначена только дата выборов). Вторая – информационно-агитационной (логотип и слоган «Наша страна, наш выбор, наш президент») – до 1 марта 2018. Третья волна – волна мобилизационная, когда каждому избирателю нужно было напомнить о дате выборах и о том, что прийти на выборы просто необходимо.

Кроме того, на политической арене большим событием стали выборы губернатора, на муниципальном уровне – выборы депутатов Тюменской городской думы.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Основным экономическим достижением глава региона назвал присвоение Тюменской области первого места в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Александр Моор, что работа по привлечению инвестиций будет продолжена.

- Первое место – это интегральный показатель работы всей управленческой команды региона: правительства, облдумы, муниципалитетов, - подчеркнул глава региона.

ТОП-20 регионов Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ был представлен на площадке Петербургского международного экономического форума 25 мая 2018 года.В прошлом году наш регион занимал шестое место, в 2016 году – пятое место, в 2017 – уже первое. В интегральном рейтинге 2018 года наш регион оторвался от конкурентов на 12 баллов.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году.

О ДОРОГАХ

Завершение строительства Тюменской кольцевой автодороги протяжённостью 55 км – ещё одно важное достижение 2018 года. К ней присоединены четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают Тюмень с соседними регионами: это Р-351 Екатеринбург – Тюмень, Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Р-401 Иртыш- Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск и Р-402 Тюмень – Ишим – Омск.

По большому счёту, дорогу замкнули, осталось сделать пару съездов. Однако, как отметил Александр Моор, с точки зрения формирования единого автодорожного кольца – этот проект реализован.

Строительство ТКАД шло 15 лет и началось еще в 2003 году. Чтобы замкнуть кольцо, пришлось возвести 21 сооружение - транспортные развязки и мосты, в т.ч. построить два моста через реку Туру, два путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль и транспортные развязки на пересечениях с федеральными трассами. Теперь все главные городские магистрали соединены между собой и федеральными трассами, поэтому транзитный транспорт может двигаться в объезд центральных улиц, что значительно повысит уровень безопасности дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в Тюмени.

О ЗАВОДЕ

В 2018-м был реализован и введён в эксплуатацию один из самых амбициозных проектов года – мусоросортировочный завод, предназначенный для приёма и сортировки твёрдых коммунальных отходов. Проект реализован компанией «Тюменское экологическое объединение» в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с правительством Тюменской области. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 1,7 млрд рублей.

- Запуск мусоросортировочного завода – это лишь часть большой программы, которую мы будем реализовывать. Речь идет о рекультивации отходов. Это наш вклад в улучшение экологической обстановки, - подчеркнул губернатор.

Тюменский мусороперерабатывающий завод перерабатывает 350 тысяч тонн отходов в год или 90 тонн в час при работе в одну смену. Запуск проекта позволил сократить поток отходов на полигон до 60%. Здесь принимают на переработку здесь более 25 видов фракций: черные и цветные металлы, стекло, картон, бумагу, пэт, пластик и т.д.

Завод расположен на 9-м км. Велижанского тракта рядом с полигоном твердых коммунальных отходов. Подобные производства, но меньшей мощности, планируется построить в Тобольске и Ишиме, сейчас там идет подготовка площадок.

О КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМЕ

Не обошел стороной глава региона такие сферы, как культура и туризм. В числе реализованных в этом году проектов - реконструкция дома семьи Романовых в Тобольске, запуск брендированных вагонов и открытие крупнейшего аквапарка

- Это все результат активной работы по всем направлениям, - подвёл итог губернатор.