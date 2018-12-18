Развитию АПК Тюменской области поможет региональный бюджет

Регион успешно справляется с продовольственной безопасностью и планирует развиваться в данной сфере. Региональным бюджетом предусмотрена поддержка основных направлений.

В Тюменской области действует государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса», цель которой – повышение показателей сельхозпроизводства. Поддержка основных мероприятий будет продолжена в ближайшую трехлетку, финансирование предусмотрено в региональном бюджете.

Одно из значимых мероприятий госпрограммы – «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В 2019, 2020 и 2021 годах планируется финансирование в размере 2787,7 млн; 2802,4 млн и 2797,4 млн рублей. На «Техническую модернизацию» предусмотрено 766,7 млн; 1486,9 млн и 272,0 млн соответственно. К слову, как отметили в департаменте АПК Тюменской области, за одиннадцать месяцев 2018 года с учетом государственной поддержки из областного и федерального бюджетов приобретено 453 единицы сельскохозяйственной техники на сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей, в том числе 79 тракторов, 52 зерноуборочных комбайна, 23 посевных комплекса.

Регион продолжит «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе». На данное направление предполагается выделить 379,8 млн рублей в 2019 году, по 363,1 млн рублей – в 2020 и 2021 году.

Также в перечень основных мероприятий входят «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» (192,3 млн; 192,5 млн; 192,7 млн); «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (72,6 млн; 83,6 млн; 83,7 млн); «Строительство мелиоративного фонда, включая реализацию мер по орошению земель» (8,9 млн; 8,9 млн; 3,0 млн).

Какие ожидаются результаты использования бюджетных средств, выделенных на поддержку сельскохозяйственного производства.

Прогнозный валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий увеличится с 1395,6 тысяч в 2018 году до 1473,6 тысяч тонн в 2021 году. Прогнозный валовый сбор картофеля в сельхозорганизациях, К(Ф)Х, включая ИП – со 185 тысяч до 185,2 тысяч тонн. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий – со 154,4 тысяч до 159,5 тысяч тонн. Производство молока в хозяйствах всех категорий – с 518,8 тысяч до 519 тысяч тонн.

По мнению губернатора Тюменской области, аграриям необходимо не только наращивать производство, но и расширять сбыт продукции.

- На сегодняшний день собственный экспортный потенциал области еще не раскрыт. Многое делается: например, неплохо стартовал проект «Продаем тюменское». Медиакампании, тренинги, брендирование продукции – толковый подход, и толк обязательно будет, - сказал Александр Моор в ходе послания Тюменской областной думе «О положении области и перспективах ее развития». -Прошу всех участников проекта обратить особое внимание на расширение географии поставок нашей сельхозпродукции в округа. В крупных городах она уже есть (хотя можно и больше). Но ограничиваться этим было бы несправедливо. Продуктами юга должно быть обеспечено все максимально возможное количество населенных пунктов «северов»: все мы - и северяне, и южане - от этого выиграем.

Отметим также, что в бюджетной «Поддержке реального сектора экономики Тюменской области» сельское хозяйство занимает основное место. В 2019 году предусмотрено 4436 млн рублей субсидий, в 2020 году - 5007 млн, в 2021 году – 3781 млн.

ФИНАНСЫ

По данным Тюменьстата, в январе-сентябре 2018 года в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на 43,3 млрд рублей. На душу населения - 29,1 тысяч рублей при общероссийском показателе 24,6 тысяч рублей. По итогам 2017 года производство составило 64,6 млрд рублей. На душу населения 43,4 тысяч рублей при общероссийском показателе 34,8 тыс. рублей.

По оценке, по итогам 2018 года сельхозпроизводство составит 76,1 млрд рублей. В зависимости от варианта развития событий оно увеличится с 79,3-80,3 млрд рублей в 2019 году до 85,2-87,6 млрд рублей в 2021 году. Такие данные указаны в региональном бюджете, опубликованном Департаментом финансов Тюменской области.

КОНКРЕТНО

За 9 месяцев 2018 года в Тюменской области хозяйствами всех категорий произведено 87,2 тысяч тонн мяса в живом весе, 414,6 тысяч тонн молока, 1137,8 млн штук яиц.

Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях (без малого предпринимательства) составил 5 147 кг, яйценоскость одной курицы-несушки составила 245 яиц.

По производству молока и яиц на душу населения Тюменская область стабильно лидирует среди регионов УрФО.

СКАЗАНО!

- Мы продолжим развивать наш агропромышленный комплекс. В фокусе нашего внимания - предприятия глубокой переработки и дальнейшее развитие кооперации малых хозяйств. И дело не только в том, что сельское хозяйство - это перспективная отрасль экономики. Современный агропромышленный комплекс - это основа социальной стабильности и социального развития тюменского села. Губернатор Тюменской области Александр Моор.