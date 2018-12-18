Новогодние ярмарки 2018-2019 в Тюмени: площадки, расписание работы, дата открытия

Тюменский Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12) уже приглашает горожан посетить традиционную предновогоднюю ярмарку. Купить подарки, а также украшения и продукты к праздничному столу можно будет вплоть до 30 декабря.

Отметим, что выставка станет уже 21-ой подобной в Тюмени! В этом году свои экспозиции на выставке представят более 250 компаний из различных уголков России а также из Монголии, Белоруссии, Финляндии, и Турции.

Что можно купить? Традиционно самые интересные и яркие товары на стендах продавцов елочных украшений и всевозможной новогодней атрибутики: шарики и зверушки, звезды и гирлянды. Особенно интересно будет побродить да поразглядывать изделия ручной работы от тюменский (и не только!) мастеров декоративно-прикладного искусства. И обязательно купить пару-тройку уникальных дизайнерских игрушек!

Да. Так и хочется наряжать елку. Срочно!

К слову, елки будут тоже. Причем, как живые, так и искусственные. А чтобы у той красивой елки пребывать в полном обмундировании, будет широкий выбор новогодних костюмов и всяческих аксессуаров. Причем, как для больших, так и для маленьких.

Для пущего шума и блеска – широкий выбор пиротехники, а также хлопушек и бенгальских свечей.

Есть и из чего выбрать подарок: стенды продавцов ювелирных украшений, бижутерии, часов, посуды, домашнего текстиля, косметики и парфюмерии, - на любой вкус и кошелек.

Но особенный ажиотаж - у прилавков, торгующих всякой прекрасной свежайшей снедью. Овощи и фрукты, мед, изделия из мяса и рыбки, соленья и сладости на любой вкус – полное снаряжение для широкого новогоднего стола обеспечено.

Но не продажей единой тюменская ярмарка привлекательна. На площадке работают аттракционы, костюмированные карнавалы, спектакли, детские утренники, концерты, интерактивные шоу. Каждый желающий сможет не только купить оригинальные и красивые изделия, но и научиться их делать самостоятельно под руководством именитых мастеров хенд-мейда.

Кроме многочисленных экспозиций в рамках ярмарки проходит ежегодная благотворительная акция «Ангелы надежды», цель которой оказать помощь многодетным семьям, инвалидам, людям преклонного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в организации новогодних праздников. Каждый может приобщиться к акции, и подарить нуждающимся частичку своего тепла, передав новогодние сюрпризы, сладости, одежду, обувь, предметы домашнего обихода.

Ищите что - то необычное? Тогда загляните на «Иголка-маркет». Прекрасное содружество тюменских художников всегда готово радовать горожан необычным ассортиментом украшений, сувениров бижутерии, открыток ручной работы. Так в эти (15 и 16 декабря) и следующие выходные (22 и 23 декабря) #иголкамаркет ждет за приятными подарочками на мини-ярмарке в Технопарке. Следите за новостями и анонсами в группах объединения в социальных сетях!

Небольшая ярмарка, где можно будет присмотреть приятные презенты близким и друзьям, пройдет и в Музее-усадьбе Колокольниковых. Здесь выставка-продажа также традиционная. Посетители ярмарки могут приятно провести время и приобрести для себя или в подарок изделия ручной работы тюменских мастеров. Ассортимент сувенирной продукции самый разнообразный на любой вкус. Подарки можно не только купить, но и сделать своими руками – для гостей умельцы проведут увлекательные мастер-классы.

ЧТО ЕЩЕ

Елочные базары открылись в нашем городе традиционно рано, за три недели до торжества - уже 10 декабря. Закроются они лишь под самый Новый год, 31 декабря. На специальных базарах можно купить пушистые ели, сосенки и пихты, а также всевозможные новогодние сувениры.

Работают елочные базары на нескольких площадках: «Маяк» (ул. Восстания, 2), «Малахит» (ул. Пермякова, 15), возле «Михайловского рынка» (ул. Федюнинского, 55), у торговых центров «Порт», «Заречный двор» и «Лента» (на Тобольском тракте) и у «Малахита». Живые клочки будут продавать также на площадках у «Южного» (Чаплина, 122), у Червишеского рынка, на ярмарке «Одежка» (ул. Герцена, 103).

Мы призываем тюменцев совершать покупки зеленых красавиц только в установленных местах. И никакой самодеятельности! Тем более что совместно с правоохранительными органами будут организованы рейды по пресечению несанкционированной продажи и вырубки елочек.

НА ЗАМЕТКУ!

Как выбрать елку?

Покупать ель живую или искусственную – решает каждый сам. Любители искусственных аргументируют свой выбор любовью к природе и нелюбовью к вытаскиванию иголочек из пяток. А фанаты «натурального продукта» восклицают – зато аромат какой!

Если вы на стороне вторых, вот несколько советов как выбрать хорошую елку:

1. Привлекательный внешний вид и «повышенная лохматость» - очевидно.

2. Чем ярче и зеленее цвет иголочек, тем дольше простоит ель.

3. Разотрите одну иголочку между пальцами. Чем ярке аромат и больше смолы, тем свежее деревце.

4. Погладьте вашу потенциальную избранницу. Да покрепче! Иголки посыпались? Откажитесь от этого варианта.

5. Тряхните. Иголки не сыплются? Берем!

6. А теперь переверните. Срез должен быть светлым, без ярких пятен.

И немного поучим вас, как сохранить елку свежей дольше:

1. Не заносите елку в дом сразу, дайте ей полежать, скажем, в лоджии. Где температура средняя между уличной и комнатной.

2. Не ставьте елку рядом с батареями.

3. Если есть увлажнитель воздуха, пусть работает возле елки. Или хотя бы поставьте емкость с водой на батарею в комнате, где ваша красавица мигает огоньками – это увлажнит воздух и даст иголкам еще время.

4. Можно опрыскивать елочку из пульверизатора. Главное быть предельно внимательными, чтобы не коротнуло гирлянду. Да и не все украшения такое вытерпят.

5. Поставьте вашу красавицу в ведро с мокрым песком. Не забывайте поливать! В воду можно добавить, скажем, сахар, аспирин или глицерин для дополнительного питания дерева.