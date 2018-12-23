В Тюменской области апробируют новые высокоурожайные сорта зерновых

Тюменская область стабильно обеспечивает регион зерном. Несмотря на погодные условия в 2018 году, по урожайности зерновых и зернобобовых культур регион занимает четвертое место от Урала до Дальнего Востока, покрывая внутриобластные потребности и излишки реализуются за её пределы.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составил 1,4 млн. тонн при урожайности 21,3 ц/га. Наивысшая урожайность в Заводоуковском городском округе, Тюменском и Упоровском муниципальных районах. Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Ишимского муниципального района, Заводоуковского городского округа, Упоровского муниципального района, сообщает департамент АПК Тюменской области.

- Этот год ещё раз проверил аграриев на прочность, - комментирует губернатор Тюменской области Александр Моор. - Пришлось пройти немало испытаний, чтобы вырастить и собрать достойный урожай. С уверенностью можно сказать, что эту проверку аграрии успешно прошли и еще раз подтвердили свой профессионализм.

Новинки в полях

В посевную кампанию 2018 года сельскохозяйственные предприятия Нижнетавдинского района апробировали новые для себя сорта. Так, на полях муниципального образования в этом году впервые появился яровой ячмень Вакула. По словам специалистов, данный сорт отличает высокая урожайность. В первую очередь за счет продуктивной кустистости по сравнению с другими сортами. В условиях интенсивного земледелия такой ячмень способен формировать до 18–20 стеблей на одно растение. Это позволяет высевать сорт пониженной нормой высева, а значит снизить затраты на семена.

Кроме того, предприятия частично засеяли поля среднеранним сортом ярового ячменя Биом и продолжили начатые в прошлом году эксперименты по выращиванию яровой пшеницы Злата.

Также в районе порядка 200 га было засеяно сортом яровой пшеницы Авиада. Данный сорт был выведен тюменскими учеными научно-исследовательского института сельского хозяйства Cеверного Зауралья СО Россельхозакадемии. Сорт был создан индивидуальным отбором, отличается удлиненным верхним междоузлием с утолщенной подколосковой частью. Формирует зерно высокого качества и может быть использован для производства высококачественной муки хлебопекарных изделий.

В Ялуторовском районе проходил эксперимент по использованию натурального удобрения — сапропеля. Это полезное ископаемое с высоким содержанием органических веществ и аминокислот, которое добывается на озере Непряк. Его особенность - в высоком содержании органического вещества, которое доходит до 54 процентов. Удобрение обладает бактерицидными и биоактивными свойствами.

- Сапропель — не новое изобретение, оно известно с советских времен, но на какое-то время было забыто, - комментирует начальник управления сельского хозяйства и инвестиционной политики администрации Ялуторовского района Павел Робканов. - Дело в том, что удобрение извлекают только со дна непроточных озер. Главные условия для его образования – пресная вода и ограниченный доступ кислорода. Образовывается сапропель на протяжении многих десятков лет. Два года назад его начали производить прямо здесь, у нас в районе, поэтому, конечно, хозяйства подключились к эксперименту.

ЗНАЙ НАШИХ!

Победители соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2018 года получили награды.

В соревновании сельхозорганизаций зерновой специализации среди лучших названы ЗАО «Племзавод-Юбилейный» Ишимского муниципального района, ООО «Возрождение» Заводоуковского городского округа, ООО «Радиус-Агро» Викуловского муниципального района. Среди специализированных семеноводческих организаций отличились ЗАО «Центральное» Заводоуковского городского округа, сельскохозяйственный кооператив «Емуртлинский» Упоровского муниципального района.

- Все достижения и победы – результат серьезной работы как трудовых коллективов, предприятий и фермерских хозяйств, так и лично каждого из вас. Своим ежедневным трудом вы достигаете серьезных производственных и экономических результатов, куете продовольственную безопасность региона, - считает заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новогодний колос

Нестандартная новогодняя инсталляция в виде налитого зерном колоса установлена у ТРЦ «СитиМолл» в Тюмени. Украшение имеет порядка шести метров в высоту и золотистый цвет спелого зерна. Каркас креативной ели сделан из металла, а декоративные элементы из современного высокотехнологичного стеклопластика.

С идеей подобного праздничного убранства выступили сотрудники агрохолдинга «Юбилейный», в различных отраслях которого трудится порядка 1 700 человек. Таким образом предприятие решило поддержать вклад аграриев в развитие и благосостояние Тюменской области, приобщить жителей большого города к жизни сельхозтружеников. Ведь именно благодаря им каждый может купить в магазине булку хлеба, иногда даже не представляя, как выглядит исходный ее компонент.

Сотрудники агрохолдинга надеются, что не только внесут свой вклад в новогоднее убранство Тюмени, но и напомнят, насколько богата и щедра земля, насколько славен труд агрария.