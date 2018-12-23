Итоги АПК-2018: тюменские аграрии установили рекорд по России

По итогам прошлого года Тюменская область вошла в топ-30 регионов-лидеров РФ по производству молока, выдав результат в 298,6 тыс.тонн. При этом показала один из лучших в стране прирост продуктивности – 7,2%. Нынче регион добился новых высот – реализация молока в сутки превысила отметку в 1000 тонн.

Рекордные надои стали результатом серьезной долгосрочной работы по повышению качества молока, а также его потребления.

- Тюменский АПК из года в год демонстрирует высокие показатели. В 2018 году особенно отличились животноводы. Они добились весомого результата - показатель реализации молока-сырья в сутки достиг одной тысячи тонн, - комментирует губернатор Тюменской области Александр Моор.

За девять месяцев 2018 года хозяйствами всех категорий произведено 414,6 тыс. тонн молока (103,7%). Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре 2018 года составил 5 147 кг, это на 7,4% больше, чем год назад. По производству яиц и молока на душу населения регион стабильно удерживает лидерство в УрФО

Молочная отрасль пережила непростой период. После вступления в силу новых технических условий оценки качества молочного сырья снизилась цена на сырое молоко. В апреле 2018 года облдума приняла закон «О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области». Законодательный акт, внесенный региональным правительством, предусматривает оказание государственной финансовой поддержки предприятиям молочной отрасли в форме частичного возмещения затрат на закупку сырого молока второго сорта у сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные хозяйства.

Однако данные меры поддержки предусмотрены только на переходный период. Повышение качества молока становится главной задачей для всех — и ЛПХ, и кооперативов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Каких успехов добилась Тюменская область

- Тюменская область побила рекорды по России по урожайности овощей открытого грунта, которая составила 448 ц/га, превысив собственный прошлогодний показатель – на 11 центнеров.

- По урожайности зерновых и зернобобовых культур Тюменская область занимает четвертое место от Урала до Дальнего Востока. Валовой сбор в первоначально оприходованном весе составил 1,4 млн. тонн при урожайности 21,3 ц/га.

- Ярковский район достиг наивысших показателей по итогам сельскохозяйственного года и получил переходящее знамя губернатора Тюменской области

- В 2018 году тюменцы получили золотую медаль «За эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых форм хозяйствования» на конкурсе, проводимом Министерством сельского хозяйства РФ.

Пробуем «Тюменское»!

Тюменские производители с гордостью представляют свою продукцию.

Традиционная региональная выставка-презентация предприятий АПК «Золотая осень – 2018» прошла при рекордном количестве участников. Свою продукцию представили более 70 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Новинками года стали секторы «Сыры» и «Напитки». По мнению губернатора, выставка доказала, что агропромышленный комплекс находится в состоянии динамического развития.

В 2018 году в Тюмени впервые прошел первый ягодный фестиваль, собравший более 2000 гостей. Они смогли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению ягодных блюд, поучаствовать в дегустации, получить консультации специалистов по выращиванию ягод на дачах.

Второй год на Цветном бульваре проходил фестиваль «Пельмени Тюмени». Напомним, в прошлом году установленный на фестивале рекорд по поеданию пельменей - 2 581 кг 351 гр - вошел в Книгу рекордов России, и он до сих пор не побит.

Фестиваль «Сибирский разносол», который состоялся в Тобольске, вошел в ТОП-200 мероприятий национального календаря. Свою продукцию представили местные производители, рестораторы. Для гостей проводились мастер-классы от поваров и многое другое.

Продегустировать и приобрести местную продукцию можно было на других фестивалях – «Уха царица», «Барбекю фест». А также на традиционных ярмарках тюменских товаропроизводителей, которые пользуются популярностью на юге региона и в северных округах. Отметим, что за девять месяцев 2018 года объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 43,3 млрд рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одно значимое мероприятие, которое прошло в Тюменской области, - специализированная агропромышленная выставка Уральского федерального округа «Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро – 2018».

Участников в том числе заинтересовали представленные новинки, которых было более 40-ка - в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В целом выставка оказалась результативной по деловым переговорам.

- В два раза больше участников и экспозиций доказывают взаимный интерес к взаимовыгодным контрактам между компаниями-производителями сельхозтехники и тюменскими аграриями, - считает заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

Отметим, что на выставке было представлено больше отечественной технике, что говорит о конкурентности российского машиностроения.