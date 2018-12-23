Тюменская область - территория здоровья

В Тюмени подвели промежуточные итоги реализации региональной целевой программы: «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области» на 2018-2025 годы». Представители законодательной, исполнительной власти региона, контрольно-надзорных органов и медицинской общественности отметили, что в регионе наблюдается устойчивая тенденция перехода от лечения заболеваний к формированию здорового образа жизни и предупреждению развития болезней.

От лечения к профилактике

Начальник управления организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова отметила, что сегодня вся система здравоохранения направлена на повышение уровня оказания медицинской помощи населению и возрождение профилактической направленности в работе врачей.

- Тюменскую область по праву можно назвать территорией здоровья. В регионе выстроена эффективно работающая система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Активно проводятся различные виды скрининговых исследований, профилактических осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения, - рассказала Татьяна Новикова.

Спикер подчеркнула, что вся профилактическая работа носит системный и межведомственный характер. Специалисты профильных структур региона максимально полно информируют тюменцев о способах сохранения и укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Не последнюю роль играет и активная работа по созданию условий для ведения активного образа жизни независимо от возраста и социального положения.

Особое внимание уделяется стратегическим задачам, поставленным президентом России в своем майском послании, а именно снижению смертности среди трудоспособного населения и увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году до 80 лет.

За здоровый образ жизни

Увеличение продолжительности жизни населения напрямую связано со снижением рисков развития заболеваний и ориентированностью жителей региона на ведение здорового образа жизни. В ходе дискуссии участники площадки высказали предложение о создании единого персонифицированного подхода к организации профилактической работы с населением. Он должен строиться по принципу эффективного взаимодействия подведомственных структур трех региональных департаментов сферы здравоохранения, социального развития, а также отрасли спорта и дополнительного образования.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей и призеров Областного конкурса «Лучший рецепт здоровья для организованного коллектива». Он проводился с 13 сентября по 19 октября Областным центром медицинской профилактики при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области.

В конкурсе приняли участие 26 медицинских организаций города Тюмени и Тюменской области. Лучшими стали - ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» - 3 место, ММАУ «Городская поликлиника № 5» - 2 место, 1 место занял ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» села Нижняя Тавда. Конкурсная комиссия также решила дополнительно отметить еще 3 медицинских организаций области. Так, в номинации за активную пропаганду ЗОЖ в медицинской организации была награждена ММАУ «Городская поликлиника № 8».

- Самое простое и естественное состояние человека, от которого мы так часто отказываемся – двигательная активность. В каком возрасте мы бы не находились, нам необходимо постоянное движение. Для пожилых людей это особенно важно! Физическая активность улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной ткани, снижает риски развития хронических неинфекционных заболеваний, повышает иммунитет и снижает риски развития депрессии, - отметила главный врач поликлиники Ольга Дурегина.

Она подчеркнула, что в настоящее время в поликлинике ведется масштабная работа по приобщению к физкультуре пожилых людей. И здесь врачи опираются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ определяет физическую активность как какое-либо телодвижение, производимое скелетными мышцами и требующее затрат энергии.

- Физическая инертность, то есть недостаток активности, является фактором риска развития многих опасных заболеваний, с которыми мы так усердно боремся. Это основная причина примерно 21-25% случаев рака молочной железы и толстой кишки, 27% случаев диабета и примерно 30% случаев ишемической болезни сердца. Необходимо помнить о том, что упражнения должны быть регулярными и подобранными в зависимости от сопутствующей патологии и возможностей пожилого человека, - пояснила Ольга Дурегина.

Так, для пожилых людей подходят прогулки по свежему воздуху, скандинавская ходьба, плавание, аэробика средней интенсивности, дыхательная гимнастика. Уделять внимание физической нагрузке необходимо не менее 30 минут в день, нагрузку можно дозировать и делать зарядку по 10 минут 3-5 раз в день, не забывая про домашние дела.

Физическая активность в тандеме с творческой и интеллектуальной замедляет процессы старения головного мозга, предупреждает развитие старческой деменции. Для профилактики подходит приобретение новых навыков - игра на музыкальных инструментах, шахматы, рисование, танцы.

- Важно найти своё любимое занятие и ежедневно уделять ему время. Возраст не помеха новым начинаниям и движению. Здоровый образ жизни не имеет возрастных ограничений, - выразил уверенность Ольга Дурегина.