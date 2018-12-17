2018-12-17T14:41:37+03:00
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Участники «Битвы экстрасенсов» рассказали о причинах гибели тюменки Екатерины Никеровой

За помощь к экстрасенсам обратилась мать погибшей девушки [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: https://vk.com/bitva_extrasensov_tntФото: https://vk.com/bitva_extrasensov_tnt
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Участники популярного шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» в последнем выпуске программы занимались расследованием самоубийства тюменки Екатерины Никеровой, которая сорвалась с балкона в Костроме. Один из них якобы «увидел», что силовики скрывали факт изнасилования девушки, произошедшее за год до трагедии. По его мнению, именно это и могло стать причиной ухода из жизни Кати.

Ясновидящая Аида Грифаль поделилась своим видением произошедшего. По её словам, перед смертью девушку изнасиловали в «жёлтом доме».

- Вижу компанию…у одной лицо, как у лисицы, и причёска-каре. Вижу ещё двух мужчин и одну женщину, которые унижали девушку. Это насилие, - рассказала в эфире Аида. – Её преследовали, ей слали угрозы. Я вижу, что она куда-то сбегает или съезжает…Ещё одной причиной смерти Кати мог стать телефонный звонок с угрозами.

За помощь к экстрасенсам обратилась мать погибшей девушки. Женщина просила участников рассказать о том, что происходило с её дочерью в последние дни жизни и какие причины могли толкнуть её на суицид. Ведь первое время у Кати всё было прекрасно. Она переехала с женихом из посёлка Каскара в Кострому, но однажды вышла на балкон и сорвалась с пятого этажа. По подозрению родственников, падение было отнюдь не случайным: в квартире явно мог кто-то находиться.

Ясновидящая заявила, что следователи отказались от расследования дела.

- Бороться, тем более в маленьких городках, простым людям бесполезно. Там накажут. Я желаю, чтобы такие люди заживо гнили, и чтобы они осознали эту боль на физическом уровне. Надеюсь, там меня услышат, - высказалась экстрасенс.

Мать Екатерины подтвердила, что случай изнасилования действительно был, но против насильника уголовное дело всё-таки возбудили. Во время программы участники отметили, что у обидчика были «связи в полиции»: делу не дали ход, а на девушку оказывали психологическое давление. Молодой человек Кати предложил ей уехать подальше от прошлого и преследования полицейских чинов.

Официальные комментарии от пресс-службы СО СУ СК РФ по Тюменской области ожидаются.

Битва экстрасенсов, 19 сезон, 13 выпуск (15.12.2018).Они существуют, они живут среди нас и каждую неделю поражают своими способностями в популярнейшем шоу Битва экстрасенсов 19 сезон 13 выпуск. Даже если вдруг вы настроены скептически смотрите эфир 15.12.2018 (15 декабря, суббота).

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